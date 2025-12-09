Dev bankadan uyarı: 'Altın çok şişti, her an patlayabilir'

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının geleneksel güvenli liman rolünden uzaklaştığını ve artık çok daha spekülatif bir yapıya büründüğünü belirtti. Kurum, altının hisse senetleriyle aynı anda güçlü şekilde yükselmesinin "en az 50 yıldır görülmemiş bir anormallik" olduğuna dikkat çekti.

BIS: "Altın spekülatif bir varlık haline geldi"

BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, üç aylık piyasa değerlendirme raporunda dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi."

Bloomberg'in aktardığına göre, külçe altın eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Kurum, bu yükselişin bir kısmının "altınla ilgili medyada çıkan abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisi" sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Altındaki yükselişi ne tetikledi?

Rapora göre altındaki ralli, iki ana itici güçten beslendi. Faiz indirimi beklentileri, küresel risk iştahını artırdı. Ekonomik yavaşlama endişelerinin azalması, alternatif arayan kurumsal yatırımcıları altına yönlendirdi.

Aynı süreçte ABD borsaları da Başkan Donald Trump'ın nisan ayında açıkladığı gümrük vergileri sonrası dip seviyelerinden toparlanarak güçlü bir ralli başlattı. Özellikle teknoloji ve yapay zeka ile bağlantılı hisseler getirilerde başı çekti ancak değerleme endişeleri artmaya devam etti.

"Altın çok şişti, patlayabilir" uyarısı

BIS, altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun "patlayıcı bölge" olarak tanımladığı alana girdiğini işaret etti. Bu durum, tarihte çok az görülen bir fiyat davranışı olarak belirtiliyor.

BIS'ten yapılan uyarıda "Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" denildi.

BIS, tarihten örnek olarak 1980 altın balonunu gösterdi. Ancak her düzeltmenin aynı şekilde yaşanmayabileceğini, bazılarının uzun bir zaman aralığına yayılabileceğini de ekledi.