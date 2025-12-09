Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak ters durdu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 09:07, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 09:36
Bursa'da gece saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde sürücü Safa S.(19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt'a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
SÜRÜCÜ SIYRIKLARLA KURTULDU
Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.