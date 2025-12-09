Türkiye, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi
Türkiye, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliğinde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 09:16, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 09:36
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.
Tarım diplomasisinde Türkiye'den önemli bir adım daha geldiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."