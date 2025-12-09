ABD'den Rümeysa Öztürk için emsal karar

Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için federal mahkemeden sonuç çıktı.

Baş Yargıç Denise Casper, Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Öztürk'ün öğrenci statüsünü sonlandırırken hukuka aykırı davrandığını belirterek, SEVIS kaydının tamamen geri yüklenmesine hükmetti.

"KEYFİ VE KAPRİSLİ İŞLEM"

Mahkeme, ICE'in işlem sürecinin "keyfi ve kaprisli" olduğunu vurguladı.

SEVIS veritabanındaki kaydın, 25 Mart tarihine geriye dönük olarak aktif hale getirilmesini emretti.

"BU ADALETSİZLİĞİ KİMSE YAŞAMAMALI"

Öztürk, ACLU aracılığıyla yaptığı açıklamada karardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin benim yaşadığım yaşamamasını diliyorum. Bir akademisyen olarak keyfi şekilde elimden alınan eğitim hakkım için hala büyük bir üzüntü duyuyorum."

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI VE ÖĞRENİM DURUMU

Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta Massachusetts'te arkadaşlarıyla iftar için yola çıktığı sırada, maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edilip sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, Öztürk'ün "Hamas destekçisi" olduğunu iddia ederek, 300'den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini belirtmişti.

Ancak ABD'li federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı almıştı. Öztürk'ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.



