Sponsorlu İçerik
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kredi kartı ve vergi borçlarında sıkışan milyonlar için hükümete "acil toplu yeniden yapılandırma" çağrısı yaparak "Bir milyon 800 bin kişi borcunu ödeyemiyor, vakit geçti bile" dedi.

Haber Giriş : 09 Aralık 2025 11:01, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 11:02
Ali Babacan'dan hükümete çağrı: Borçlar yapılandırılsın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve sayıları iki milyona yaklaşan kişiler için yeniden yapılandırma istedi .

Hükümete çağrıda bulunan Babacan, "Bir milyon 800 bin insan sıkışmış durumda, borcunu ödeyemiyor. Bunun hemen yanında çiftçimiz, esnafımız, kobilerimiz sıkışmış durumda, borcunu ödeyemiyor. Banka kredisi borcundan bahsediyoruz. Bir de ayrıca devlete, vergi ve sigorta primi borçlusu olan vatandaşlarımız var. Burada da ciddi bir birikim var. Aslında bunların hepsi toplu bir yeniden yapılandırma programıyla çözülebilir" dedi.

"Her bir krizden sonra mutlaka bir borç yeniden yapılandırması gerek"

Konya'da bir dizi temaslarda bulunan Babacan, ödenemeyen kredi kartı borçları ve diğer borçlarla ilgili soruya şu cevabı verdi :

"Türkiye aslında, son altı yedi yıldır iki evreli bir kriz yaşıyor.

Bu krizin birinci evresinde, kurun ve enflasyonun patladığı bir dönem.

İkinci evresinde de yüksek faizle, yüksek vergilerle ve bastırılmış maaşlarla, vatandaşa, çektirilen büyük bir acı, büyük bir zulüm.

Her bir krizden sonra mutlaka bir borç yeniden yapılandırması gerekir.

Yani bu kriz dönemlerinde borcu biriken ve borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımız için bir, yeniden yapılandırma programı gerekir.

Şu anda baktığımızda tüketici kredisi kullanan veya kredi kartı olan vatandaşlarımızdan sizin de bahsettiğiniz gibi, bir milyon 800 bin insan, sıkışmış durumda, borcunu ödeyemiyor, çiftçimiz, esnafımız, kobilerimiz de sıkışmış durumda, borcunu ödeyemiyor. Banka kredisi borcundan bahsediyoruz.

Bir de ayrıca devlete, vergi ve sigorta primi borçlusu olan vatandaşlarımız var. Burada da ciddi bir birikim var. Aslında bunların hepsi toplu bir yeniden yapılandırma programıyla çözülebilir.

Biz bunu daha önce ekonomi yönetiminde defalarca yaptık.

Makul ödenebilir, borçlu alacak arasında adaleti gözeten ama özellikle bu yüksek faiz, döneminin haksızlığını da, normalleştiren bir yaklaşımla bu yapılabilir. bizim buradan hükümete çağrımız, acilen bir yeniden yapılandırma.

Bunun metodolojisi, matematiği nasıl olur, bunu biz biliyoruz. Eğer isterlerse de hemen beş dakikada özetleyebilirim işi bilen bir kişiye.

Beş dakikada yeniden yapılandırma nasıl yapılır? A'sı, B'si, C'si nedir? Özetleyebilirim. Bunu yapmak lazım. Aksi halde artan borç, haciz, bununla mesele çözülmez.

Yani mesele, makul bir yeniden yapılandırma ile çözülür. Buradan hükümete çağrımız bir an önce bu, borç sorununu çözsünler.

Borç sorunu çözüldüğünde aslında alacaklı kuruluşlar da alacağını daha, kolay ve daha makul süreler içerisinde tahsil edebilirler.

Yeniden yapılandırma hem borçlunun işini kolaylaştırır hem de alacaklının önünü görmesini sağlar. Bunu yapmanın artık Türkiye'de vakti geldi geçti bile."

