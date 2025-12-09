Adli emanette 3 anahtar dönemi

Büyükçekmece, Adalar ve Konya'nın Kulu ilçesindeki adliyelerin adli emanet bürolarında art arda yaşanan üç soygun, adli emanet sisteminin güvenliğini tartışma konusu haline getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atılacak yeni adımlarla adli emanetlerin artık banka kasaları gibi korunacağını açıkladı.

ÜÇ ANAHTARLI SİSTEM GELİYOR

Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Tunç, "Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız." dedi.

Bankalardaki kasaların güvenliğinin üç anahtarla sağlandığını söyleyen Bakan Tunç, "Üç kişide üç anahtar oluyor. Üçünün bir araya gelmesiyle kasa açılıyor. Benzer bir uygulamaya yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Güvenli, istismara kapalı bir yapı kuracaklarını söyleyen Tunç, acil eylem planı kapsamında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan eksiklerin de tespit edilerek giderileceğini söyledi.

"HEPSİNDEN HESAP SORULUYOR"

Yargının atılması gereken adımları attığını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"İdari açıdan kimin sorumluluğu varsa hepsinden hesap soruluyor. Kağıt üzerinde denetimler yapılıyor. Ancak görüldü ki bunun ötesine geçmek gerekiyor. Adli emanetlerimiz, en hırsız, en yolsuz kişilerin en kapsamlı planlarıyla bile el uzatamayacakları yerler olmalı. Bunun üzerinde çalışıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayında emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmıştı.

Şüphelinin eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Bu olay gündemdeki yerini korurken benzer bir haber Adalar ilçesinden gelmişti.

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlenmişti.

Konya'nın Kulu ilçesinde ise adliyede görevli katibin, zimmetine 6,5 milyon lira geçirdiği belirlenmişti.

Suçunu itiraf edip tutuklanan Ayşe S. isimli katibin, icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda çaldığı belirlenmişti.