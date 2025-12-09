22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre federasyon tarafından yürütülen operasyonda PFDK'ye sevk edilen 152 hakem haricinde yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem disipline sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği hakemler şunlar:

Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu.

Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer.

Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna.

Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan ve Yiğit Çam.

PFDK'nin verdiği cezaya itiraz etmeyen 82 hakem ile itirazları reddedilerek cezaları kesinleşen 67 hakemin kariyeri sona ermişti.

"Türk futbolunu bu bataklıktan kurtaracağız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Hacıosmanoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yaptığımız işlerin hepsi yarınlar için. Ahlaklı bir Türk futbolu için elimizden geleni yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi tamamen temiz bir futbol ortamı için, kendisine teşekkür ederim. Türk futbolunu bu bataklıktan kurtaracağız. Üzülerek görüyorum ki, operasyonlar derinleştikçe bir panik havası oluştu. Kulüplerimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hakemlik müessesesi büyük travmaya uğradı. Bizim dostluklarımız bakidir, hiçbir kulüple düşman olmak gibi bir niyetimiz de yok. Çünkü biz Türk futbolunu yönetiyoruz. Herkese şeffaf olmak üzerine söz verdik, bu sözümüzde duramayacağımız gün bu koltuktan ayrılma günümüzdür"