Türkiye ve Macaristan'ın savunmadaki bağları yeni anlaşmalarla güçlendi

22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye ve Macaristan'ın savunmadaki bağları yeni anlaşmalarla güçlendi

Türkiye ve Macaristan'ın önde gelen savunma sanayisi şirketleri, yaptıkları anlaşmalarla bu alandaki ilişkilere yeni halkalar ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 12:28, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 12:29
Yazdır
Türkiye ve Macaristan'ın savunmadaki bağları yeni anlaşmalarla güçlendi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke arasında kapsamlı savunma sanayi çerçeve anlaşması imzalandı. Buna paralel olarak 4iG Uzay ve Savunma Teknolojileri (4iG SDT) ile ASELSAN ve Nurol Makina arasında iki anlaşma yapıldı.

Anlaşmaya göre, 4iG SDT, 2030 yılına kadar Macaristan pazarında Gidran 4x4 araçlarının satışı konusunda "münhasır distribütörlük" hakkını elde edecek.

Gidran 4x4, Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın araç ailesinin Macaristan'daki versiyonunu oluşturuyor.

4iG SDT, böylece bu zırhlı araçları Macaristan pazarındaki tüm potansiyel kullanıcılara resmi olarak satma ve tedarik etme yetkisine sahip tek şirket olacak.

Anlaşma, Gidran araçlarının tedariki, geliştirilmesi ve üretimini kapsayan, Macar-Türk savunma sanayi işbirliğinin de temel taşlarından biri olan çerçeve anlaşmaların bir parçasını oluşturuyor. Araçların montajı ve belirli alt sistemlerinin üretimi, Macar şirket Raba'nın da katılımıyla Gyor şehrinde yapılacak.

4iG SDT ile Nurol Makina arasındaki anlaşma ile Raba ve Nurol Makina arasındaki mevcut endüstriyel ve üretim işbirliği tamamlanmış oldu. Raba'nın çoğunluk hisseleri 4iG SDT tarafından satın alma sürecinde bulunuyor. Son anlaşma doğrultusunda Gidran programının üretimden satışa ve bakıma kadar tüm süreçleri tek bir şirket grubu bünyesinde yürütülebilecek.

Macaristan'da üretim için geri sayım

Bugüne kadar Macaristan Ordusundan ve Savunma Bakanlığına bağlı firmalardan uzmanların katılımıyla tasarımı özelleştirilen ve Nurol Makina tarafından Türkiye'de üretilen 100'den fazla Gidran aracı kullanıma sunuldu.

Şirket, Macaristan'da yerel katkıyla yapılacak üretime yönelik olarak Nurol Makina Hungary şirketini kurdu, sonrasında da Raba Otomotiv ile bir ortak girişim hayata geçirildi.

Macaristan üretiminin tedarik zincirinin oluşturulması için firmalarla yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Gelecek yıl yerel üretim çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Macaristan'da Nurol Makina ve Raba ortaklığı ile 400'ün üzerinde araç üretilmesi planlanıyor. Böylece ülkedeki Gidran 4x4 sayısı 5'e katlanacak.

Savunmada yeni ortaklığa yönelik adım

4iG SDT ile ASELSAN arasında da Macaristan'da gelecekte uzaktan kumandalı silah sistemleri, İHA karşıtı teknolojiler ve hava savunma çözümleri geliştirip üretmeye yönelik ortak girişim kurulması hazırlıklarına yönelik anlaşma yapıldı.

Bu anlaşmalar doğrultusunda, uzun vadeli Macar-Türk ekonomik ve savunma sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, Macaristan'da NATO uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber