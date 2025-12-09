Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

444 milyon lira maliyetle yapılan Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı.

09 Aralık 2025
Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından baraja ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale'ye müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale Karaköy Barajı'nın, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldiğini aktardı.

Yumaklı, "9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

