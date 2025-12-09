Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı

Türkiye, demir yolu altyapısının geliştirilmesi amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 350 milyon Euro finansman aldı. Bu kaynak, yeni hatların inşası ve mevcut hatların modernizasyonunda kullanılacak. Ayrıca, bu yıl ulaştırma projelerine sağlanan dış finansman 5 milyar doları geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 13:10, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 13:22
Türkiye, demir yolu altyapısının modernizasyonu için Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) 350 milyon Euro dış finansman sağladı. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin 2025 yılı için proje finansmanı amacıyla temin ettiği dış finansman tutarı 15 milyar doları aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası finansal kuruluşların Türkiye'nin programına olan güveninin sürdüğünü ve uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sağlanan finansman, demir yolu ağının geliştirilmesi, yeni hatların inşası ve mevcut hatların modernizasyonunda kullanılacak.

Demir Yolu Altyapısının Modernizasyonu ve Finansman Detayları

  • TCDD Demir Yolu Bakım Modernizasyonu Projesi kapsamında AAYB'den 350 milyon Euro finansman sağlandı.
  • Bu finansman, yeni hatların inşası, mevcut hatların modernizasyonu, kontrolü, ölçümü ve bakımı için yüksek kapasiteli makinelerin temininde kullanılacak.
  • 2025 yılı için proje finansmanı amacıyla sağlanan dış finansman toplamı 15 milyar doları geçti.
  • Ulaştırma projelerine sağlanan dış finansman ise 5 milyar doların üzerine çıktı.
  • Bakanlık aracılığıyla AAYB'den sağlanan toplam finansman tutarı bu yıl 800 milyon dolara ulaştı.

Bakan Şimşek'in Açıklamaları

Mehmet Şimşek, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı desteklediğini vurguladı. Demir yolu altyapısının geliştirilmesinin, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını, karbon ayak izini azaltacağını ve Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uyumu kolaylaştıracağını ifade etti. Ayrıca, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğinin sürdüğünü ve uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Demir yolu altyapımızın modernizasyonu için 350 milyon Euro dış finansman sağladık. Böylece proje finansmanı amacıyla bu yıl temin edilen dış kaynak 15 milyar dolara ulaştı. Demir yolu yatırımları; rekabet gücümüzü artıracak, karbon ayak izimizi azaltacak ve AB Sınırda Karbon Düzenlemesine uyumumuzu kolaylaştıracaktır. Uluslararası kuruluşların programımıza duyduğu güvenle uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer verdi.


