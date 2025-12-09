Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Bakan Uraloğlu: Otoyol Artışında Avrupa'da Lideriz

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sürdürülebilir asfalt yollar ve net sıfır emisyon hedefleriyle Türkiye'nin ulaşım altyapısında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

09 Aralık 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırımların 180 milyar doları kara yollarına ayrıldı. Türkiye, son 10 yılda otoyol artış hızında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Uraloğlu, ulaşım altyapısında dayanıklılığın ve ekonomik verimliliğin artırıldığını, sürdürülebilir ve dirençli asfalt yolların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından hızlı asfalt yenileme projeleriyle vatandaşların yolda kaybettiği zamanın en aza indirildiğini belirtti.

Altyapı Yatırımlarında Gelişmeler

  • Bölünmüş yol ağı 2002'de 6.101 kilometre iken, bugün 30.014 kilometreye ulaştı.
  • Bitümlü sıcak karışımlı yol ağı 8.591 kilometreden 32.708 kilometreye çıkarıldı.
  • Tünel uzunluğu 50 kilometreden 838 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğu ise 311 kilometreden 813 kilometreye yükseldi.
  • Otoyol uzunluğu 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye çıkarıldı.
  • 2028 hedefleri: Bölünmüş yol uzunluğunun 31.250 kilometreye, otoyol uzunluğunun ise 4.330 kilometreye ulaşması planlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Uygulamalar

Bakan Uraloğlu, asfalt teknolojilerinde gelişmiş ülkelerin hızlı bakım ve rehabilitasyon projelerine milyarlarca dolarlık bütçeler ayırdığını belirtti. Türkiye'de de yüksek standartlı yollar inşa edilerek, farklı iklim ve çevre koşullarına uygun, maliyeti düşük asfalt imalatlarına öncelik veriliyor. Son yıllarda taş mastik asfalt ve su bazlı astar emülsiyonları gibi çevre dostu malzemelerin kullanımı yaygınlaştırıldı.

Enerji Verimliliği ve Net Sıfır Emisyon Hedefi

"Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi" doğrultusunda, enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşması sağlanıyor. Akıllı enerji yönetimi ve otomasyon gibi düşük karbonlu üretim teknikleri teşvik ediliyor. Asfalt üretiminde enerji tasarrufu sağlayan ve emisyonları azaltan uygulamalar destekleniyor.

Sektörel İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Bakanlık, ulaştırma altyapısında ömür döngüsü maliyetini azaltmayı, uzun ömürlü yollar inşa etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi öncelik olarak belirledi. Sektörde sürdürülebilir ve dirençli inşaat teknikleri ile yenilikçi malzemeler destekleniyor. Uraloğlu, asfalt sektörünün üreticiler, yükleniciler, tedarikçiler, akademi ve kamu kurumlarıyla birlikte dönüşümde kilit rol oynadığını vurguladı.

Kazanımlar ve Sempozyumun Önemi

Kara yolu üstyapılarının performansı ve ömrü artırılırken, iklim değişikliği etkisinin sınırlandırılması, trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliği ile gürültünün azaltılması yönünde önemli kazanımlar elde edildi. Uraloğlu, sempozyumun tecrübe paylaşımı ve sektörel gelişmelerin aktarılması açısından değerli bir platform olduğunu belirtti.


