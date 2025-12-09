Bakan Uraloğlu: Otoyol Artışında Avrupa'da Lideriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırımların 180 milyar doları kara yollarına ayrıldı. Türkiye, son 10 yılda otoyol artış hızında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Uraloğlu, ulaşım altyapısında dayanıklılığın ve ekonomik verimliliğin artırıldığını, sürdürülebilir ve dirençli asfalt yolların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından hızlı asfalt yenileme projeleriyle vatandaşların yolda kaybettiği zamanın en aza indirildiğini belirtti.

Altyapı Yatırımlarında Gelişmeler

Bölünmüş yol ağı 2002'de 6.101 kilometre iken, bugün 30.014 kilometreye ulaştı.

2002'de iken, bugün ulaştı. Bitümlü sıcak karışımlı yol ağı 8.591 kilometreden 32.708 kilometreye çıkarıldı.

çıkarıldı. Tünel uzunluğu 50 kilometreden 838 kilometreye , köprü ve viyadük uzunluğu ise 311 kilometreden 813 kilometreye yükseldi.

, ise yükseldi. Otoyol uzunluğu 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye çıkarıldı.

çıkarıldı. 2028 hedefleri: Bölünmüş yol uzunluğunun 31.250 kilometreye, otoyol uzunluğunun ise 4.330 kilometreye ulaşması planlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Uygulamalar

Bakan Uraloğlu, asfalt teknolojilerinde gelişmiş ülkelerin hızlı bakım ve rehabilitasyon projelerine milyarlarca dolarlık bütçeler ayırdığını belirtti. Türkiye'de de yüksek standartlı yollar inşa edilerek, farklı iklim ve çevre koşullarına uygun, maliyeti düşük asfalt imalatlarına öncelik veriliyor. Son yıllarda taş mastik asfalt ve su bazlı astar emülsiyonları gibi çevre dostu malzemelerin kullanımı yaygınlaştırıldı.

Enerji Verimliliği ve Net Sıfır Emisyon Hedefi

"Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi" doğrultusunda, enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşması sağlanıyor. Akıllı enerji yönetimi ve otomasyon gibi düşük karbonlu üretim teknikleri teşvik ediliyor. Asfalt üretiminde enerji tasarrufu sağlayan ve emisyonları azaltan uygulamalar destekleniyor.

Sektörel İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Bakanlık, ulaştırma altyapısında ömür döngüsü maliyetini azaltmayı, uzun ömürlü yollar inşa etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi öncelik olarak belirledi. Sektörde sürdürülebilir ve dirençli inşaat teknikleri ile yenilikçi malzemeler destekleniyor. Uraloğlu, asfalt sektörünün üreticiler, yükleniciler, tedarikçiler, akademi ve kamu kurumlarıyla birlikte dönüşümde kilit rol oynadığını vurguladı.

Kazanımlar ve Sempozyumun Önemi

Kara yolu üstyapılarının performansı ve ömrü artırılırken, iklim değişikliği etkisinin sınırlandırılması, trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliği ile gürültünün azaltılması yönünde önemli kazanımlar elde edildi. Uraloğlu, sempozyumun tecrübe paylaşımı ve sektörel gelişmelerin aktarılması açısından değerli bir platform olduğunu belirtti.



