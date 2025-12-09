Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı ve kapasite yeni yatırımlarla artırılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de yapımı süren karşılama merkezi, dinlenme tesisleri, yürüyüş yolları ve otopark alanlarının tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısı ve kapasitenin artırılması amaçlanıyor.

Haber Giriş : 09 Aralık 2025 13:55, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 13:55
Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı ve kapasite yeni yatırımlarla artırılacak

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi sınırlarında, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında 1963 yılında yapılan yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi katlanarak artıyor.

Ziyaretçi sayısı yıllık 1 milyona ulaşan ören yerinin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında ören yeri için yapılan yeni karşılama merkezi, dinlenme tesisleri, yürüyüş yolları ve otopark alanlarının gelecek yıl hizmete sunulması planlanıyor.

Yeni yatırımlar sayesinde ziyaretçilerin tarihi alanda daha uzun süreli ve konforlu vakit geçirmeleri sağlanacak.

Yatırımlar ziyaretçi sayısını artıracak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe'deki yeni yatırımların "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Ören yerinde artan ziyaretçi sayısına paralel olarak yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Aslan, çalışmaların alanın daha konforlu ve anlaşılır şekilde gezilebilmesi için yapıldığını ifade etti.

Aslan, şunları kaydetti:

"Alanda daha önce yaptığımız otopark ve ziyaretçi alanları yetersiz kaldığı için yaklaşık 2,5 kilometre aşağıda yeni bir karşılama merkezi kurduk. Bu sayede hem Göbeklitepe'nin yükünü azaltmayı hem de ziyaretçileri daha aşağıda tutarak aradaki 2,5 kilometrelik yolda Göbeklitepe'nin doğal çevresini daha iyi anlamalarını sağlayacak bir yolculuk sunmayı amaçladık. Otoparkın yanı sıra yeni karşılama merkezini de açıyoruz. Bununla birlikte ziyaretçilerin dinleneceği kafe alanını da oluşturduk. Özellikle yürüyüş yollarını hem genişlettik hem de engelli dostu hale getirdik. Yeni yatırımlarla alandaki ziyaretçi sayısını artıracak ve kapasiteyi güçlendirmiş olacağız."

Turizm yetkililerinden yatırımlara destek

Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de Göbeklitepe'ye olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni yatırımların turistlerin konaklama süresine katkı sağlayacağını belirten Türkmen, "Göbeklitepe'de tesislerin genişletilmesi ve kapasite artırma çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu son derece doğru ve yerinde bir karardır, destekliyoruz. Bu yatırımlar, Şanlıurfa'ya gelen turist sayısının hem artışına hem de kentte kalış süresine doğrudan etki edecektir." diye konuştu.

