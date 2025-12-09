'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'

İstanbul'da düzenlenen "15. Türkiye Enerji Zirvesi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mesken abonelerinde 2026'da 4 bin kilovatsaat olarak belirlen yıllık elektrik tüketim sınırının bir sonraki yıl bir kademe daha düşürülebileceğini söyledi.

Bakan Bayraktar, bu sene EPDK'nın mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirlediğini hatırlatarak "Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha düşürebiliriz" dedi.

Ne olmuştu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 5 bin kolasat saatten 4 bin kilovatsaate düşürmüştü.

Düzenlemeden 2,5 milyon mesken abonesi, yani meskenlerin yüzde 6'sının etkilenmesi bekleniyordu.