Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumların 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, adli emanetlerle ilgili soru üzerine, "Bakanlık olarak Adalet Müfettişliği vasıtasıyla hem Büyükçekmece, hem de ülke genelindeki adli emanetler ile ilgili teftiş süreci başlattık. Bu konu önemli, soruşturmalarla ilgili özellikle adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanması önemlidir. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklı birtakım eksiklikler, zafiyetler varsa bunların da süratle giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuatla ilgili gerekse uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa, bunları etkili bir şekilde almak için çalışıyoruz. Burada adli emanetler ile ilgili herhangi bir olaya hiçbir fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Adalet müfettişlerimiz ülke genelindeki tüm adli emanetlere dönük bir teftiş süreci başlatmış durumda. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

'BANKALARDAKİ SİSTEMİN AYNISI UYGULANABİLİR'

Konuyla ilgili taslak çalışmanın olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Bakan Tunç, "Adli emanetlerin, depolarda saklanan ürünlerin, nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl yapılacağı yönetmelikte belirlenmiş. Tabii bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. 'Bu rutin denetimler hangi aralıklarla yapılıyor', eğer bu konuda yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözülmesi gerekiyor. Bu konuda şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlere yönelik sayımlar, tespitler gerçekleştiriliyor. Bu teftişler sonucunda gelecek olan müfettiş raporları sonrasında gerekli olan kararlı adımları atacağız. Tabii değerli eşyaların daha muhkem bir depo ya da kasalarda korunması lazım. Burada elbette kasaların da tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda şu anda adliyelerde eğer alınması gereken bir tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.