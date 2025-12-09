Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet müfettişlerimiz ülke genelindeki tüm adli emanetlere dönük bir teftiş süreci başlatmış durumda. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

09 Aralık 2025 15:41
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumların 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, adli emanetlerle ilgili soru üzerine, "Bakanlık olarak Adalet Müfettişliği vasıtasıyla hem Büyükçekmece, hem de ülke genelindeki adli emanetler ile ilgili teftiş süreci başlattık. Bu konu önemli, soruşturmalarla ilgili özellikle adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanması önemlidir. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklı birtakım eksiklikler, zafiyetler varsa bunların da süratle giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuatla ilgili gerekse uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa, bunları etkili bir şekilde almak için çalışıyoruz. Burada adli emanetler ile ilgili herhangi bir olaya hiçbir fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Adalet müfettişlerimiz ülke genelindeki tüm adli emanetlere dönük bir teftiş süreci başlatmış durumda. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

'BANKALARDAKİ SİSTEMİN AYNISI UYGULANABİLİR'

Konuyla ilgili taslak çalışmanın olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Bakan Tunç, "Adli emanetlerin, depolarda saklanan ürünlerin, nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl yapılacağı yönetmelikte belirlenmiş. Tabii bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. 'Bu rutin denetimler hangi aralıklarla yapılıyor', eğer bu konuda yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözülmesi gerekiyor. Bu konuda şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlere yönelik sayımlar, tespitler gerçekleştiriliyor. Bu teftişler sonucunda gelecek olan müfettiş raporları sonrasında gerekli olan kararlı adımları atacağız. Tabii değerli eşyaların daha muhkem bir depo ya da kasalarda korunması lazım. Burada elbette kasaların da tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda şu anda adliyelerde eğer alınması gereken bir tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.

