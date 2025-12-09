Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Kulüp çöküşün eşiğinde: A takımın tamamı 'bahis'ten ceza aldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında büyük bir krizle karşı karşıya. Teknik Sorumlu Ümit Tütünci, A takım kadrosunda yer alan 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası alması nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini ve antrenmanlara sadece 13-14 kişiyle çıkabildiklerini belirtti. Durumlarının çok kötü olduğunu ve altyapıdan gelen sporcularla maça çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden Tütünci, kulübün ayakta kalması için kentin ve Edirnelilerin desteğine acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 16:47, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 16:47
Bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu ceza alan Edirnespor, transfer dönemi için destek bekliyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, 12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 maçı öncesi Tuncaspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Tütünci, soruşturma kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirterek, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. İtirazımıza henüz cevap gelmediği için altyapıdan gelen sporcularımızla çalışıyoruz. Durumumuz çok kötü." dedi.

Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kulübün, tüm oyuncularının sonuna kadar arkasında olduğunu anlatan Tütünci, şöyle devam etti:

"Bu takım için büyük fedakarlıklar yapıldı. Artık burada bazı şeylere dayanamıyoruz, her şeyin sonuna geldik. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Bu takım Edirnelilerin, biz gelip geçiciyiz. Bu takıma birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Oyuncularımın sonuna kadar yanındayım. Herkes hata yapabilir. Bizler de istemeden, bilmeden hata yapıyoruz. Bunlar düşünülerek, planlanarak yapılmış şeyler değil."

Sportif Direktör Ahmet Erginler de kentteki bazı esnafın dışında takıma desteğin olmadığını dile getirdi.

Edirnespor taraftarı 8 yaşındaki Can Bartu Kurtar'ın fedakarlık göstererek harçlığını takıma bağışladığını anlatan Erginler, "Can Bartu'yu hafta sonu oynayacağımız maça davet edeceğiz." dedi.

