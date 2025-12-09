Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Bakan Kurum'a, mezun olduğu Konya'daki üniversitede fahri doktora unvanı verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, mezunu olduğu Selçuk Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı takdim edildi.

09 Aralık 2025 17:11
Kurum, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Fahri Doktora Takdim Töreni"nde, Selçuk Üniversitesi'nin, Selçuklu başkenti Konya'nın ruhunu her yönüyle sindirmiş, ülkenin en saygın ilim ve irfan ocağı üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Üniversite yıllarında ve sonrasında üstlendiği her görevde yol göstericisinin, medeniyetler merkezi Konya'nın tecrübesi ve Selçuk Üniversitesi'nin kazandırdığı bilinç olduğunu belirten Kurum, "Bu nedenle üniversitemizin takdir ettiği bu fahri doktora unvanını her zaman gururla, onurla şerefle taşıyacağım, göğsümde bir madalya gibi." dedi.

İlim sahibi olmanın da devlet adamı olmanın da bir ayrıcalık olmadığını, bunların memleket için çalışmakla anlam kazandığını vurgulayan Kurum, bu nedenle gayretle çalışmaya, milletin ihtiyaçlarına koşmaya devam ettiklerini dile getirdi.

- "Birçok Avrupa ülkesinden büyük bir alandan bahsediyoruz"

2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne dek önceliğinin depremden etkilenen 11 ili bir an evvel ayağa kaldırmak olduğunu, şu an 11 ilde 174 ayrı alanda çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"3 bin 481 şantiyede çalışıyoruz ve 200 bin mimar, mühendis, işçi, emekçi kardeşimle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kısa bir süre önce 350 bininci konutumuzun anahtarlarını, sosyal donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle birlikte bitirip afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Burada afetzede kardeşlerimizin, hak sahibi kardeşlerimizin yüzde 80'inin evini bitirmiş ve onların hizmetine sunmuş olduk. Birçok Avrupa ülkesinden büyük bir alandan bahsediyoruz. 108 bin kilometrekarelik bir alan bu."

- "Türkiye, 'Asrın felaketi'ni bir şehircilik destanına dönüştürmüş azimdir, kararlılıktır"

Deprem bölgesinde yıl bitmeden 453 bin konuttan fazlasını teslim etmeyi hedeflediklerine değinen Kurum, "Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, 'Asrın felaketi'ni bir şehircilik destanına dönüştürmüş azimdir, kararlılıktır. Deprem bölgesinde şu toplantı süresince, yani saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor. Adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden kuran ülkemizle, devletimizle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konut projeleri ile 2002'den bugüne kadar TOKİ Başkanlığı ile 1 milyon 750 bin sosyal konutu bitirip vatandaşlara teslim ettiklerini aktardı.

5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşı bu çerçevede ev sahibi yaptıklarına dikkati çeken Kurum, "'Ev sahibi Türkiye' temasıyla ilan ettiğimiz bir projemiz var, 500 bin sosyal konut projemiz. Projemizin başvurularının başladığı 10 Kasım'dan bugüne kadar iftiharla söylüyorum ki 5,5 milyon vatandaşımız bu projemize müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla Cumhuriyet tarihi boyunca, kamu eliyle başlatılan projeler arasında en yüksek başvuruya mazhar olan, şehircilik tarihindeki proje olarak yerini almıştır." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de birçok ilin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Kurum, Konya'da Nalçacı Caddesi'nde kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını duyurdu.

- "Dünyada artık herkes her zamankinden daha fazla Türkiye'nin projelerine kulak kabartacak"

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda Türkiye'nin 2026 yılında 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle ilgili bu başarı herhangi bir iklim platformunu yönetme başarısı asla değildir. Bu, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin tüm dünya devletlerinin üzerindeki itibarlı duruşun bir zaferidir. Bundan böyle Türkiye COP31 ev sahipliğiyle küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye ulaşmıştır. İklim değişikliğinde çizilen rotayı takip eden değil, bu rotada istikamet çizen bir iklim lideri olmuştur. Dünyada artık herkes her zamankinden daha fazla Türkiye'nin projelerine kulak kabartacak, ortaya konulan her çözümde Türkiye'nin inşallah imzasını görecektir. Bu yeni başlangıcın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum."

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan Kurum'un kentsel dönüşüm, çevre duyarlılığı ve afetlere hazırlık gibi alanlarda ortaya koyduğu liderliğin, üniversiteler için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Bir üniversitenin en büyük gurur kaynaklarından birinin, mezunlarının, ülkesine ve insanlığa sağladığı katkılar olduğuna işaret eden Yılmaz, "Sayın Bakanımızın azmi, tevazusu ve vizyonu, mezunlarımız ve öğrencilerimiz için güçlü bir örnek teşkil etmektedir. Sayın Bakanımıza takdim edeceğimiz doktora payesinin temelinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehirlerimizi daha dayanıklı, çevreye duyarlı ve daha müreffeh yaşam alanlarına dönüştürme iradesi, insanımızın en temel ihtiyacı olan konutlara en uygun şekilde erişimini sağlayan projelere öncülük etmesi bulunmaktadır." sözlerini sarf etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da konuşma yaparak Bakan Kurum'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kurum'a fahri doktora belgesi takdim edildi.

Törene, Bakan Kurum ve diğer konuşmacıların yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

