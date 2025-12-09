Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Narkotik operasyonu sırasında polisin şehit olmasına ilişkin 5 gözaltı

İstanbul Çekmeköy'de narkotik operasyonu sırasında özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Giriş : 09 Aralık 2025 17:29, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 17:30
Narkotik operasyonu sırasında polisin şehit olmasına ilişkin 5 gözaltı

Çekmeköy'deki bir eve dün düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Aile apartmanında kaldığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A'nın eşi, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelilerin yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

- Saldırgan, polislere 11 el ateş açmış

Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A'nın kapıyı aralayıp polislere ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenildi.

Şüphelinin polislere yönelik 11 el ateş açtığı tespit edildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit ele geçirildi.

Ramazan A'nın babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu yakalandı.

- Olay

Emniyet ekiplerince, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve dün sabah 07.30 sıralarında narkotik operasyonu yapılmış, evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) ise yakalanmıştı.

Baba Cemal A'nın "kasten yaralama", oğlu Çetin A'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlenmişti.

Çatışmada öldürülen Ramazan A'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Çekmeköy'deki eve yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin arama işlemi yapıldığı esnada olayın meydana geldiği aktarılmıştı.

