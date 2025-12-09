A Milli Futbol Takımı, Romanya ile İstanbul'da karşılaşacak

İnönü Stadı'ndaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya ile karşılaşan milliler, 1-0 yenilirken 3 Mart 2010 tarihindeki son mücadelesinde Honduras'ı, 2-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadı'nın yerine inşa edilen Tüpraş Stadı'na, play-off turu yarı finalindeki Romanya mücadelesiyle 4. kez ayak basacak.

