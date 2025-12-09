Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Tokat'ta görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın (33) cenazesi, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 19:26, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 19:29
Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın (33) Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Yılgıncak köyüne getirildi.

Palabıyık'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü törenden sonra cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Ezer, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık Niksar Jandarma Komutanlığında görevi başında kalp krizi geçirmiş, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palabıyık burada hayatını kaybetmişti.

