Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Bartın yolunda Çaycuma ilçesi Kayıkçılar mevkisinde meydana geldi. R.A. (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen çakıl taşıyan kamyona, Volkan Ergin idaresindeki 78 YB 446 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Volkan Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan İlhan Ö. (36) ile Hakan T. (43) ağır yaralı olarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Volkan Ergin'in cansız bedeni ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.