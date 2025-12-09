Fabrika gibi çalışan lisenin yıllık cirosu 1,5 milyon
Gaziantep'te bir usta öğretici ve 7 öğrenciyle günde 25 bin adet ekmek üretimi yapılan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta bir fırın gibi çalışıyor ve yıllık 1,5 milyon ciro elde ediyor.
Şehitkamil ilçesinin Aplaslan Mahallesi'nde bulunan GAHİB Halıcılık ve Dış
Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan fırında usta öğreticiler
ve uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı ekmekler, kentteki
hastane ve pansiyonlu okulların yanı sıra bazı kamu kurumlarına da gönderiliyor.
Gastronomi şehri Gaziantep'in ihtiyaç duyduğu nitelikli fırın ustalarını yetiştirmeyi
amaçlayan okulun öğrencileri, ekmek üretimi yaparken hijyen, kalite ve lezzetten
ödün vermiyor. Günde 25 bin ekmek olmak üzere birçok unlu mamul üretilen okul,
yılda 1,5 milyon ciro yapıyor. Bir yandan öğrenen öğrenciler, diğer yandan da
döner sermayeden aldıkları ücret ile okul harçlıklarını çıkartıyor.
Ekmek yapımının her aşaması hakkında öğretmenlerinden ve usta öğreticilerden
aldıkları bilgilerle becerilerini geliştiren öğrenciler, sadece mesleki beceriler
değil, aynı zamanda ailelerine gelir sağlama imkanı da buluyor. Öğrenciler tarafından
okulda üretilen ekmekler, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kazandırılan
atölyede profesyonelce imal ediliyor. Fırın gibi çalışan lisenin öğrencileri
günlük 25 bin adet ekmek hazırlayarak döner sermayeden aldıkları payla hem aile
bütçesine katkıda bulunuyor hem de ekmek ustası olmak için mesai harcıyor.
Okul Müdürü Erdem Doğan, okulun fırın bölümünde günlük 25 bin adet ekmek olmak
üzere birçok unlu mamul ürettiklerini ve yılda 1,5 milyon ciro yaptıklarını
söyledi. Fırında öğrencilere ekmek yapımının tüm inceliklerini öğrettiklerini
belirten Doğan, "Okulumuzda öğrencilerimiz mesleki eğitim merkezi programı
kapsamında usta öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eşliğinde günde 18 bin
ekmek yapılmaktadır. 7 tane öğrencimiz çalışmaktadır. Bu ekmekler Gaziantep'teki
tüm devlet hastanelerine, İl Milli Müdürlüğü'ne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve ana
sınıflarına gönderilmektedir. Öğrencilerimiz burada hem ekmek üretimi yapıp
hem meslek sahibi olmaktadır. Hem de belirli bir ücret kazanmaktadırlar. Ayrıca
haftanın bir günü okula giderek eğitim öğretime devam etmektedir. Diğer 5 günde
işletmemizde çalışmaktadırlar. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında yiyecek-içecek
hizmetleri alanının fırıncılık dalında öğrencilerimiz bu programa devam etmektedir"
dedi.
Öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektör ile kamuda çok rahat iş bulabileceğini
anlatan Doğan, "Bazı günlerde 25 bine kadar ekmek üretimimiz yapılmaktadır.
50 gramlık ekmek yapmaktayız. Günde 25 bin ekmek çıkarmaktayız. Aylık ciromuz.
100 bin TL civarındadır. Yıllık 1,5 milyon civarı ciromuz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz
de yönetmelikte geçen tutar kadar ücret almaktadırlar" şeklinde konuştu.
Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sevcan Yeşil de, "Buradaki
asıl amacımız öğrencilerimizi üretime katmak. Öğrencilerimiz geleceğin fırıncıları
olarak yetişiyorlar. 4 gün bu fırında çalışma imkanı elde ediyorlar. Bir gün
derse giriyorlar. Dört yılın sonunda hem işyeri açma belgesi hem ustalık belgesi
hem de kafalık belgesi hak ediyorlar. Buradan mezun olan öğrencilerimiz çok
rahatlıkla bir fırın açıp işletebiliyor. Hem beceri açısından hem de kaynak
açısından kendilerine çok güzel bir fırsat sunuyoruz. Öğrencilerimizin hayalleri
tabi ki var. Özellikle buradaki çocuklar ileride hem fırın açmak istiyorlar
hem ailelerine katkı sağlamak istiyorlar hem de fırıncılık alanında gelişmek
istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Enes Arslantaş ise "Bir buçuk senedir bu mesleği yapıyorum.
Kendim isteyerek bu mesleği seçtim. Hem burada aile bütçeme katkı sağlıyorum
hem dersime giriyorum hem de işime odaklanıyorum. Bu mesleği çok severek yapıyorum.
Buradan mezun olduktan sonra kendi fırınımı açmayı ve kendi ekmeklerimi yapmayı
düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Mehmet Efe Türker de, "Ekmek yapmayı çok seviyorum. Bu bölümü istediğim
için seçtim. Bu okul bize hem para kazandırıyor hem de dersimizi görüyoruz.
Bu bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Emir Han Pekbalcı da, "Okulumuzun fırın bölümünde çalışıyorum. Asgari ücretin 3'te 1'ini alıyoruz ve bize güzel bir katkı sunuyorlar. Biz de burada çalışıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de okulumuz devam ediyor. Böyle bir imkan sağlanması çok güzel. Hem okulumuzu bitiriyoruz hem para kazanıyoruz hem de ailemize destek oluyoruz" diye konuştu.