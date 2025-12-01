10 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Çatalca'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Gayriresmi Adalet Bakanları Konferansı'na katılacak.

(Strazburg)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Take Off İstanbul" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini, 2024 yılı yenilik araştırmasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç ekibi Brann ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Domenico Tedesco ile bir futbolcu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00/12.00)

2- Brann, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tesislerinde tamamlayacak. Norveç ekibinin teknik direktörü Freyr Alexandersson ile bir oyuncusu, maçın oynanacağı Brann Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Bergen/14.00/16.30)

3- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecekleri maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını Nuri Asan Tesisleri'nde yapacak.

(Samsun/12.30/15.00)

4- AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Samsunspor'a konuk olacakları müsabaka öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, son idmanını burada yapacak.

(Samsun/18.30/19.30)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın onuncu haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibini ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom ise deplasmanda Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Ulm/21.00)

6- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ilk maçında Aliağa Petkimspor, İtalya'nın Dinamo Sassari takımına konuk olacak.

(Sassari/22.30)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçlarında F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek, E Grubu'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın USK Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Prag/21.00)

8- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Fransa'nın Tours VB, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ise Belçika'nın Knack ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.00/İstanbul/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçlarında ON Hotels Alanya Belediyespor, Sırbistan'ın Vojvodina takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Medicana ise Sırbistan'ın Radnicki ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Antalya/18.00/Kragujevac/20.00)

10- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Altekma, Hollanda'nın Sliedrecht Sport ekibine konuk olacak.

(Sliedrecht/22.00)

11- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Bahçelievler Belediyespor-Göztepe, Beşiktaş-Eczacıbaşı Dyvavit, Nilüfer Belediyespor Eker-İlbank, Aras Kargo-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/18.30/Bursa/18.00/İzmir/19.00)

12- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 17. haftası, Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol, İstanbul Gençlikspor-Nilüfer Belediyespor ve Altınpost Giresunspor-Köyceğiz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Eskişehir/14.00/Trabzon/15.00/İstanbul/15.00/19.00/Giresun/17.00)

13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı hafta müsabakaları tamamlanacak.