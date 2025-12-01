Tapuda online azil dönemi başladı

Çalışmanın gerekçesinde vekalet veren tarafından vekilin azledildiğinin bildirilmesinin yeterli olduğuna, karşı tarafın bu hususta bir onay vermesine ihtiyaç bulunmadığına dikkat çekildi.

Buna ilişkin Türkiye Azil Sistemi devreye alındı. Bu sistemle webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünden aziller siciline işlenen azillerin tüm tapu müdürlükleri tarafından görülmesinin ve sorgulanmasının sağlandığı vurgulandı.

1 OCAK 2023 TARİHİNE DİKKAT!

1 Ocak 2023'ten önce verilen vekaletnamelerin tapu müdürlüklerine başvurarak, bu tarihten sonraki vekaletnamelerin ise müdürlüklerin yanı sıra webtapu üzerinden de iptal edilebileceği ifade edildi.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Peki tapuda yeni sistem nasıl olacak? Uygulamada amaçlanan ne? Konuyla ilgili tüm detayları milliyet.com.tr'ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Azil, vekaletteki bir yetkinin iptal edilmesi demektir. Vekalet veren kişinin, vekalet verdiği kişinin yetkisini iptal etmesine azil denilir. Aziller sicil defteri adıyla tapu dairelerinde kayıtlar tutuluyor. Vekalet veren, verdiği vekaleti noterden ya da konsolosluktan bizzat gidip iptal edebiliyor ya da işlem yapılacak tapu dairesinin aziller siciline yazılmasını istiyor. Bu vekaletin işlem yapılmasını bu şekilde engelleyebiliyor.

'ARTIK E-DEVLET'TEN VEKALETLERİ GÖREBİLECEKLER'

Yeni yapılan düzenleme aslında şöyle bir imkan sağladı. Türkiye Aziller Sicil Sistemi aracılığı ile noter ya da konsoloslukta verilen vekaletler webtapu üzerinden iptal edilebilecek. Vatandaşlar e-Devlet'e girdiklerinde kişi vekaletleri adıyla başkalarına verdikleri vekaletleri görebiliyor olacaklar. Verdikleri bu vekaletleri ne zaman, kime vermişler? Süreli, mi süresiz mi verilmiş? Bunları takip edebilecekler.

Vatandaşlar e-Devlet'ten vekalet kontrollerini yaptıktan sonra eğer geçerli değilse yeni sistem aracılığı ile bunu gördükten sonra webtapu üzerinden azletmeyle ilgili işlemleri yapabilecekler.

Noterlik ya da konsolosluklardan vermiş olunan vekaletler de vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Kişisel Vekaletnameleri Sorgulama Hizmeti üzerinden ulaşabilirler.

Tapu müdürlüklerine bizzat yapılan azil başvuruları doğrudan da karşılanır. Webtapu sistemi üzerinden de azil işlemi yapabilir. 01.01.2023 öncesi vekaletnamelerde hem fiziki aziller sicili hem elektronik kayıtlar kontrol edilecek. 01.01.2023 sonrası vekaletnamelerde yalnızca elektronik kontrol ile işlem yapılacak.

UYGULAMA İLE AMAÇLANAN NE?

Vekaleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biridir. Bu nedenle azil işlemlerinin anlık olarak tüm tapu müdürlüklerinde görünür hale gelmesi hem malikleri hem de işlem taraflarını koruyan çok önemli bir adımdır. Webtapu üzerinden veya tapu müdürlüğüne bizzat yapılan azillerin otomatik olarak sicile islenmesi, sahtecilik girişimlerini ve hak kayıplarını büyük ölçüde önleyecektir."