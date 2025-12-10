Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi GazeteWde Yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03.09.2026 tarihli ve 1334 sayılı, 10.09.2025 tarihli ve 1381 sayılı, 03.10.2025 tarihli ve 1571 sayılı, 27.11.2025 tarihli ve 2029 sayılı, 02.12.2025 tarihli ve 2085 sayılı atama kararları aşağıda gösterilmiştir.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

