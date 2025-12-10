Selçuk Bayraktar: Kızılelma uçağımız 5. nesil uçaklara karşı bile kullanılabilecek

Türkiye'nin savunma sanayisinde iddialı projelerinden biri olan KIZILELMA, Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarıyla yeniden gündemde.

Bayraktar'ın son değerlendirmeleri, KIZILELMA'nın teknik kapasitesi ve muharebe konseptindeki iddiaları gözler önüne serdi. Bu yeni nesil insansız uçak, geleneksel hava aracı algısını aşmayı hedefliyor.

BİR TUŞLA KALKIŞ - "DÖN" DEYİNCE PİSTE İNİYOR

Selçuk Bayraktar'ın aktardığına göre, KIZILELMA'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri tam otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti.

Bayraktar, "bir tuşa basıyoruz, kalkıyor; 'dön' dediğimizde piste iniyor" sözleriyle bu teknolojik yeteneği öne çıkardı. Bu otomasyon, özellikle deniz platformlarından kalkış-iniş yapacak uçaklarda - örneğin kısa pistli gemilerden - büyük avantaj sağlıyor. Böylece pilot riski ortadan kalkarken, operasyonel esneklik de artıyor.

Selçuk Bayraktar:



️Bir tuşa basıyoruz, kalkıyor. Dön dediğimizde piste iniyor.



️İt dalaşı yapması gerektiğinde bunu yerine getirecek.



️KIZILELMAda 100den fazla bilgisayar var. Bayraktar TB2de bu sayı 40tı.



️Hava muharebesinde devrim yapacağını rahatlıkla. pic.twitter.com/zgvYal1aHp TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) December 8, 2025

TEKNOLOJİDE BÜYÜK SIÇRAMA: 100+ BİLGİSAYAR

Bayraktar, KIZILELMA'daki teknik altyapıya dair önemli bilgiler de paylaştı. Yeni nesil İHA'da 100'den fazla bilgisayar olduğu, bu sayının Bayraktar TB2'de 40 civarında kaldığı ifade edildi. Bu da KIZILELMA'nın bilgisayar kontrolü, sensör yönetimi, yazılım karmaşıklığı ve otomasyon açısından eski modellere kıyasla ciddi bir sıçrama olduğuna işaret ediyor Bu altyapı sayesinde uçak, karmaşık muharebe görevleri, hassas manevralar ve "HAVA MUHAREBESİNDE DEVRİM": 5. NESİLE BİLE KARŞILIK VEREBİLİR

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın yalnızca keşif ya da bombardıman gibi geleneksel İHA rollerine değil, hava muharebesinde aktif savaş uçağı gibi görev alabileceğini söyledi.

Bayraktar'a göre bu sistemle, 5. nesil savaş uçaklarına karşı bile mücadele edilebilir. "Belki 1 yerine 5 uçak kullanacaksınız ama karşı tarafta insan var; insanı riske atmak istemeyecektir" diyerek, insansız hava araçlarının stratejik cazibesine vurgu yaptı.Bu yaklaşım, insansız savaş uçaklarının modern savaş doktrinlerinde "mannedunmanned teaming" (insanlı-insansız ekip) içinde yer alabileceğini gösteriyor.

MÜHİMMAT VE SİLAHLAR: 3-4 MÜHİMMATLA HAVADA

Bayraktar, KIZILELMA'nın 3-4 farklı mühimmat taşıyabileceğini ve mühimmat bittiğinde de noktadan uzaklaşıp görevden çekilebileceğini ifade etti. Bu da uçağın görev sonrası güvenli geri dönüş ve yeniden yükleme esnekliğini artırıyor. Bu kapasite, operasyonel çevikliği artırırken, muharebe sırasında insan kaybını önleme stratejisinin de bir parçası.

KIZILELMA'NIN GERÇEKLİĞİ: UÇUŞ VE TESTLER SÜRÜYOR

KIZILELMA projesi, tamamen Baykar kaynaklı olarak geliştiriliyor ve son dönemde hız kazandı. 2022 sonunda ilk uçuşunu gerçekleştiren uçak, 2025 itibarıyla testlerini sürdürüyor. 2025'in sonlarına doğru, KIZILELMA'nın silah testlerinde de başarılı sonuçlar alındı. Uçak, radar güdümlü mühimmatla yapılan denemelerde etkinlik gösterdi. Bu başarılar, KIZILELMA'nın yalnızca bir "geliştirme projesi" olmayıp, kısa vadede aktif görev alabilecek bir hava platformu olduğuna işaret ediyor.