Selçuk Bayraktar: Kızılelma uçağımız 5. nesil uçaklara karşı bile kullanılabilecek

Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Selçuk Bayraktar: Kızılelma uçağımız 5. nesil uçaklara karşı bile kullanılabilecek

Baykar'ın üst yöneticisi Selçuk Bayraktar, yeni insansız savaş uçağı KIZILELMA için, "bir tuşa basıyoruz, kalkıyor; 'dön' dediğimizde piste iniyor" diyerek otomatik kalkış-iniş yeteneğini vurguladı. Bayraktar, KIZILELMA'da 100'den fazla bilgisayar olduğunu, bu sayının eski modellerde (örneğin Bayraktar TB2) 40 civarında olduğunu belirtti. "Hava muharebesinde devrim yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" diyen Bayraktar, 5. nesil uçaklara karşı bile KIZILELMA'nın kullanılabileceğini savundu. Ayrıca, "Belki 1 yerine 5 uçak kullanacaksınız ama karşı tarafta insan var; insanı riske atmak istemeyecektir" diyerek, insansız sistemlerin getirdiği stratejik avantajı öne çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 00:37, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 00:39
Yazdır
Selçuk Bayraktar: Kızılelma uçağımız 5. nesil uçaklara karşı bile kullanılabilecek

Türkiye'nin savunma sanayisinde iddialı projelerinden biri olan KIZILELMA, Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarıyla yeniden gündemde.

Bayraktar'ın son değerlendirmeleri, KIZILELMA'nın teknik kapasitesi ve muharebe konseptindeki iddiaları gözler önüne serdi. Bu yeni nesil insansız uçak, geleneksel hava aracı algısını aşmayı hedefliyor.

BİR TUŞLA KALKIŞ - "DÖN" DEYİNCE PİSTE İNİYOR

Selçuk Bayraktar'ın aktardığına göre, KIZILELMA'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri tam otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti.

Bayraktar, "bir tuşa basıyoruz, kalkıyor; 'dön' dediğimizde piste iniyor" sözleriyle bu teknolojik yeteneği öne çıkardı. Bu otomasyon, özellikle deniz platformlarından kalkış-iniş yapacak uçaklarda - örneğin kısa pistli gemilerden - büyük avantaj sağlıyor. Böylece pilot riski ortadan kalkarken, operasyonel esneklik de artıyor.

TEKNOLOJİDE BÜYÜK SIÇRAMA: 100+ BİLGİSAYAR

Bayraktar, KIZILELMA'daki teknik altyapıya dair önemli bilgiler de paylaştı. Yeni nesil İHA'da 100'den fazla bilgisayar olduğu, bu sayının Bayraktar TB2'de 40 civarında kaldığı ifade edildi. Bu da KIZILELMA'nın bilgisayar kontrolü, sensör yönetimi, yazılım karmaşıklığı ve otomasyon açısından eski modellere kıyasla ciddi bir sıçrama olduğuna işaret ediyor Bu altyapı sayesinde uçak, karmaşık muharebe görevleri, hassas manevralar ve "HAVA MUHAREBESİNDE DEVRİM": 5. NESİLE BİLE KARŞILIK VEREBİLİR

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın yalnızca keşif ya da bombardıman gibi geleneksel İHA rollerine değil, hava muharebesinde aktif savaş uçağı gibi görev alabileceğini söyledi.

Bayraktar'a göre bu sistemle, 5. nesil savaş uçaklarına karşı bile mücadele edilebilir. "Belki 1 yerine 5 uçak kullanacaksınız ama karşı tarafta insan var; insanı riske atmak istemeyecektir" diyerek, insansız hava araçlarının stratejik cazibesine vurgu yaptı.Bu yaklaşım, insansız savaş uçaklarının modern savaş doktrinlerinde "mannedunmanned teaming" (insanlı-insansız ekip) içinde yer alabileceğini gösteriyor.

MÜHİMMAT VE SİLAHLAR: 3-4 MÜHİMMATLA HAVADA

Bayraktar, KIZILELMA'nın 3-4 farklı mühimmat taşıyabileceğini ve mühimmat bittiğinde de noktadan uzaklaşıp görevden çekilebileceğini ifade etti. Bu da uçağın görev sonrası güvenli geri dönüş ve yeniden yükleme esnekliğini artırıyor. Bu kapasite, operasyonel çevikliği artırırken, muharebe sırasında insan kaybını önleme stratejisinin de bir parçası.

KIZILELMA'NIN GERÇEKLİĞİ: UÇUŞ VE TESTLER SÜRÜYOR

KIZILELMA projesi, tamamen Baykar kaynaklı olarak geliştiriliyor ve son dönemde hız kazandı. 2022 sonunda ilk uçuşunu gerçekleştiren uçak, 2025 itibarıyla testlerini sürdürüyor. 2025'in sonlarına doğru, KIZILELMA'nın silah testlerinde de başarılı sonuçlar alındı. Uçak, radar güdümlü mühimmatla yapılan denemelerde etkinlik gösterdi. Bu başarılar, KIZILELMA'nın yalnızca bir "geliştirme projesi" olmayıp, kısa vadede aktif görev alabilecek bir hava platformu olduğuna işaret ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber