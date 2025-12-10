SGK, Sağlık uygulama tebliğinde değişiklikler yaptı

10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine aşağıda yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YATILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE I- 24/3/2013 tarihli ve 28397 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık l Agulama Tebliğinin 25.3.A-1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır

a) Birinci fıkranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"(I) Yurt dışı tedavi için gerekli sağlık kurulu raporları.

a) Doku ve organ nakli için Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan "Yun Dışında Doku vc Organ Nakli Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Y etkili Resmi Sağlık Kurumlan Listesi" ndc yer alan hastanelerin sağlık kurullarınca.

bj Diğer tedaviler için ise üçüncü basamak resmi sağlık kuramlarının sağlık kurullarınca.

SUT eki "Yurt Dışına tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Rapora (EK-2T-I)" formatma uygun olarak düzenlenecek ve raporda altı avı geçmemek kaydı ile tedavi «üresi belirtilecek, yurt dışı sağlık merkezi belirlenirken ülkemiz ile sağlık alanında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunun ülkelere öncelik verilecektir Sözleşmeli olmayan bir ülkeden randevu alınması halinde sözleşmeli ülkelerden randevu alınamadığına ilişkin yazışmalar sağlık kurulu raporuna eklenecektir."

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"(3) Düzenlenen sağlık kurulu raporları Ankara Bılkcnt Şehir Hastanesi. İstanbul Şişli Hamıdiyc Ltfal Eğitim ve .Araştırma Hastanesi. Başakşchir Çam vc Sakura Şehir Hastanesi ve İzmir Y enişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından tey it edilecek vc sonrasında Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır ~



MADDE 2- Aynı Tebliğin 3.3.3 A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir

"(7) Hastayı göz sağlığı vc hastalıkları uzman hekimleri ile bu dulda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede uzak ve yakın iki adet gözlük reçete edilmesi halinde, hasta tercihine istinaden yeni reçete düzenlenmeden çok odaklı gözlük bedeli Kuramca karşılanır Ancak 18 yaş vc altı hastalarda uzak vc yakın gözlük kullanımının gerekli olduğu durumlarda; hckuıı tarafından reçete edildiği şekilde gözlük temin edilmesi zorunludur "



MADDE 3- Aynı Tebliğin 3 3.33 B numaralı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "150" ibaresi "360" şeklinde değiştirilmiştir.



MADDE 4-Aynı Tebliğ eki;

a) "Ayaktan Başvurularda ödeme l istesi (EK-2/A)" Ek-I'dcki şekilde,

h) "Hizmet Başı İşlem Puan I ıstcsı (EK-2 B)" Ek-2'dckı şekilde.

c) "Tanıya Dayalı İşlem Puan Üstesi (EK-2'C)" Ek-3'lcki şekilde,

ç) "Diş Tedavileri Puan Listesi (FK-2Ç)" Ek-4'teki şekilde.

d) "tntraopcratif Nöromonitorizasyon" İşleminin Ayrıca Faturalanahilcccği İşlemler l,işteşi (EK-2T3-4)" F.k-5' teki şekilde.

cj "Birden fazla Branşta Kullanılan iıbbı Malzemeler Listesi (EK-3/A)" Ek-6'daki şekilde

0"Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler I ıstcsı (EK-3 Di" Fk-7'deki şekilde,

g) 'Omurga (errnhisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3T.-I I" Ek-8 deki şekilde.

ğ) "Beyin Cerrahisi Branşı KraniaJ Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2)" Ek-9'dakı şekilde.

h) "Ortopedi vc Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbı Malzemeler Üstesi (EK-3/F-lf Ek-10'dokı şekilde.

ı) "Ortopedi vc Travmatoloji Branşı Artroskopi vç Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler listesi (EK-3/F-2|" Ek-I I'deki şekilde.

i) "Ortopedi vc Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksıyon Alan Grubuna Ait T ıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-3)- Ek I2'dcki şekilde.

j) "Ortopedi vc travmatoloji Branşı Travma vc Rckımstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3F-4)" Ek-13'teki şekilde.

ki "Göz Sağlığı vc Hastalıklım Branşına Ait Tıbbi Malzemeler 1 işteşi (EK-3/G)" Ek-I4tekı şekilde.

l) "Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi! EK-3 Hf Ek-IJTekı şekilde.

m) "Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler l istesi (EK-3.1)" Ek-16'daki şekilde.

n) "Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbı Malzemeler Listesi (EK-T'T)" F.k-|7'dcki şekilde

o) "Kadın Hastalıkları vc Doğum Branşına Ait I ıbbi Malzemeler Listesi (EK-3 Ki" Ek-18 deki şekilde.

ö) "Üroloji Branşına Ait Tıbbı Malzemeler Listesi (EK-3/LT Ek-I9'daki şekilde.

p) "Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvaskülcr Gırtşımscl İşlemlere Ait Tıbbı Malzemeler Listesi (EK-3 M»'' Ek-20'dcki şekilde.

r) "Allogrcfl Ürün Grubu Listesi (F.K-3/N-I)" Ek-21'deki şekilde.

s) "Xcnogrcft Ürün Grubu Listesi (EK-3/N-2)" Ek-22'dcki şekilde.

ş) "Sentetik Greft L'rün Grubu Listesi (EK-3 /N-Tf Ek-23Tekı şekilde,

t) "Hematoloji-Onkolpji Branşma Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-T'Of Ek-24'tckı şekilde.

u) "Ncfroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3P)" Ek-25'tekı şekilde.

ü) "Gastroenteroloji Branşına An Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3'R)" Ek-26'daki şekilde.

v) "Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3 Sf Ek-27'dcki şekilde.

y) "Ancstczıyoloji. Rcanımasyon vc Ağrı Tedavisi Rranşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3T)" Ek-28'dckı şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE S-Bu Tebliğin.

a) I inci maddesi yayımı iarıhındcn 10 iş günü sonra.

hl i nd maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra.

e) 4 üncü maddesinin (al, (h), (e), (ç|, (d I ve (T) bentleri I 1/2026 tarihinde.

ç4 Öncü maddesinin (d. (g). iği, (hk (ıh (i). (jh (kİ. Ib. (mh İn). (ok töl. *pt, (e). (*. (ş). iti, lul. 01, (vl ve (y| bentleri yayımı tarihinden 2 ıy günü sonra.

dİ Diğer hükümleri yayımı tarihinde.

yürürlüğe girer

MADDE 6- Bu tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür

