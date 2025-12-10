Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre birçok bölgede sağanak, kar, pus ve sis etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgar Durumu
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Uyarılar
- Kuvvetli yağış uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağış beklenmektedir. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- Buzlanma ve don uyarısı: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayları görülebilir.
Bölgesel Hava Durumu Tahminleri
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.
- Bursa: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çanakkale: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, gece kuzey kesimleri yağmurlu
- Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Afyonkarahisar: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
- Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
- İzmir: 16°C, az bulutlu
- Manisa: 13°C, parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
- Adana: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
- Antalya: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
- Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
- Isparta: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.
- Ankara: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
- Eskişehir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kayseri: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu
- Konya: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
- Düzce: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
- Sinop: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu
- Zonguldak: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Amasya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu
- Rize: 15°C, çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yağmurlu
- Samsun: 15°C, çok bulutlu, gece kuvvetli yağmurlu
- Trabzon: 14°C, çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Iğdır ve Şırnak çevrelerinde ise yağmur ve sağanak öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ile birlikte kuzey ve doğuda buzlanma ile don olayı bekleniyor.
- Erzurum: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah karla karışık yağmurlu
- Kars: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah karla karışık yağmurlu
- Malatya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
- Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ile birlikte sis görülebilir.
- Batman: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu
- Diyarbakır: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
- Gaziantep: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
- Siirt: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu