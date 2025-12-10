Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Hatay'da komşu iki aile arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Altınözü ilçesinde komşu iki aile arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada İ.K. (43) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 08:07, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 08:08
Hatay'da komşu iki aile arasında bıçaklı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

Hatay'da Altınözü ilçesinde akşam saatlerinde Tepehan Mahallesi'nde komşu iki aile arasında sokak arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

AİLE KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Taraflar, birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

Olayda İ.K., T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K., tekme, yumruk, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mahallede iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

