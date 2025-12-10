Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı

Bakan Yumaklı, yaşanan su sorununa karşı belediyeler başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Yumaklı, "Kayıp-kaçak oranlarının mutlaka düşürülmesi gerekiyor" dedi. Bakan Yumaklı'nın gündeminde gıda sahtekarlığı da vardı. "Gıda meselesi kırmızı çizgimiz. Burada en küçük bir taviz yok" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilere 2025 yılı değerlendirmesi yaptı, 2026'ye yönelik Bakanlık hedeflerini anlattı.

İçme suyunda kayıp-kaçak oranlarına dikkati çeken Bakan Yumaklı, başta yerel yönetimler olmak üzere, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlattı.

Yumaklı, "Ülkemizde suyun verimli kullanımı için yoğun çalışma yürütüyoruz. Su konusunda herkesin üzerine düşeni yapması şart. Hele ki yerel yönetimlerin. Kayıp-kaçak oranlarının mutlaka düşürülmesi gerekiyor. İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan temin edilen suyun neredeyse barajdan çıkan kadarı şebekede kayboluyor. Ankara'da kayıp-kaçak oranı yüzde 39. Yani barajdan çıkan 100 litrenin sadece 61 litresi vatandaşa ulaşabiliyor. Maalesef birçok ilde tablo bundan çok farklı değil" açıklamasını yaptı.

Yumaklı, 2026 yılında su alanında 290 tesisin hizmete alınacağını belirtti. "Bütçemizde de en büyük pay yine su yatırımlarına ayrılacak. Çünkü su meselesi gerçekten şakaya gelmez" dedi.

"Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market fiyatıyla kıyaslıyorlar"

Bakan Yumaklı'nın gündeminde et fiyatlarına yönelik manipülasyonlar da vardı.

Kırmızı ette 2024 itibarıyla yeni bir sisteme geçildiğini hatırlattı. Yumaklı, "2024 başından itibaren artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu yapıyor" dedi.

İbrahim Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer. CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor. Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim"

"Gıda meselesi kırmızı çizgimiz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda denetimlerinde yeni uygulamanın hayata geçeceğini ifade etti.

Yumaklı, "Gıda meselesi kırmızı çizgimiz. Burada en küçük bir taviz yok. Gıdada sahtekarlık yapanları artık anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu uygulamamız aynı şekilde devam edecek. Ayrıca bu alanda başka yeniliklerimiz de olacak. Gıda denetimlerinde kamera uygulamasına yakında başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yangınlara karşı ekipmanları yeniliyoruz"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili artan risklere ve alınan önlemlere ilişkin de bilgi verdi.

Yumaklı, "2026 hazırlıklarına da şimdiden başladık. Ekipmanlarımızı yeniliyoruz, araç filomuzu büyütüyoruz. 4 uçak, 12 helikopter, 165 arazöz daha alıyoruz. Envanterimizi daha da güçlendirmiş olacağız. Sadece bunlar değil, ormanla iç içe yaşayan tüm köy ve mahalleleri tek tek gezip eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

