Ana sayfaHaberler Teknoloji

Google, yapay zekalı akıllı gözlükler için 2026'da geri dönüyor

Google, önceki başarısız girişiminin ardından yapay zekayla çalışan akıllı gözlük pazarına 2026 yılında yeniden dönmeyi planladığını duyurdu. Şirket, 2013 yılında tanıttığı Google Glass ile büyük ilgi toplasa da ürün, tasarımı ve gizlilik endişeleri nedeniyle kısa sürede piyasadan çekilmişti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 09:46, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 09:47
Google, yeni nesil akıllı gözlüklerin daha sade bir tasarıma sahip olacağını ve şirketin yapay zeka sistemleriyle, özellikle Gemini ile entegre çalışacağını belirtti.

Ürün yelpazesinin iki modelden oluşacağı açıklandı. Modellerden biri ekransız olarak yalnızca yapay zeka desteği sunacak, diğeri ise gözlüğün üzerinde yer alan bir ekranla bilgi gösterecek.

Şirket, ilk modelin 2026 yılında piyasaya çıkacağını ifade etti ancak teknik özelliklerle ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Meta pazarda güçlü bir avantaj elde etti

Google'ın dönüş kararı, Meta'nın akıllı gözlük pazarında hızla büyüdüğü bir döneme denk geldi. Meta'nın Ray-Ban ve Oakley iş birlikleriyle geliştirdiği yapay zekalı gözlüklerin Şubat 2025 itibarıyla iki milyon adet sattığı bildiriliyor.

Counterpoint Research verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında yapay zekalı gözlük satışları bir önceki yıla göre yüzde 250'den fazla arttı.

Google Glass neden başarısız oldu?

Google Glass, 2013 yılında üzerinde kamera bulunan ince çerçeveli bir model olarak piyasaya sürülmüş ve başlangıçta büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak ürün, mahremiyet endişeleri, potansiyel kötüye kullanım ihtimali ve günlük kullanıma uygun bulunmayan tasarımı nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Google, ürünü 2015 yılında durdurdu. İki yıl sonra çıkarılan Google Glass Enterprise modeli ise 2023'te tamamen kullanımdan kaldırıldı.

Uzmanlara göre, giyilebilir bilgisayarların başarısı hem teknolojik olgunluğa hem de ürünün günlük hayata uyum sağlayacak kadar rahat ve kullanışlı olmasına bağlı olacak. Bu nedenle teknoloji şirketleri, son dönemde daha şık tasarımlar için lüks gözlük markalarıyla iş birliği yapıyor.

Buna rağmen, gizlilik ve güvenlik kaygıları hala sektörün en büyük tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

