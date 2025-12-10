Sanayi üretim endeksi ekimde yıllık bazda arttı
Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 10:13, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 10:25
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı
Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.