Diyarbakır'da uçak seferleri aksadı
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 10:16, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 10:25
Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.