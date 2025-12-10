Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Diyarbakır'da uçak seferleri aksadı

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra azalacağını, ancak gece saatlerinde tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

