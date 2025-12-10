Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yüzer GES kurulması için esaslar belirlendi

Yüzer güneş enerji santralleri (GES) kurulması için su yüzeylerinin kullanılması ve kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 10:32, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 10:58
Yazdır
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişi tarafından yapılan baraj gölleri, suni göller, kanal yüzey alanlarında, yüzer güneş enerji santralleri başvurularının alınması ve değerlendirilmesini, fizibilite ve projelendirme esaslarını, kiralama usul ve esaslarının belirlenmesi ile tesislerin işletilmesi, bakımı, tasfiyesiyle ilgili hususları kapsıyor.

Buna göre, belediyeler veya bağlı kuruluşları, belediye sınırları içerisinde yer alan baraj gölleri, suni göller ve kanal yüzey alanlarında, yüzer GES tesisi kurabilecek. Kurulum için belediye veya bağlı kuruluşu tarafından hazırlanan başvuru dosyası, DSİ'ye sunulacak.

Ön lisans ve lisans sahiplerinin lisanslarına kayıtlı santral sahalarında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından işletilen santrallerin rezervuarları hariç olmak üzere, sadece bu lisanslara sahip tüzel kişi tarafından yüzer GES kurulabilecek. Tüzel kişi tarafından kurulacak tesislerle ilgili fizibilite raporunda teklif edilen proje formülasyonunda, Çevresel Etki Değerlendirmesi, proje, inşaat ve işletme safhalarında değişiklik söz konusu olduğunda, bu değişikliklere yönelik DSİ'nin ve ilgili kurumların görüşü alınacak.

Kira bedeli DSİ'ye peşin ödenecek

Yüzer GES tesisi kurulumu için DSİ ile sulama birlikleri arasında, yönetmelikte yer alan protokol ve kiralama sözleşmesi imzalanacak. Ayrıca, tüzel kişi tarafından da taahhütname imzalanarak, DSİ'ye sunulacak. Kiralanan alana ait ilk bedel, sözleşme imza tarihinden itibaren 5 iş günü içinde DSİ'ye peşin ödenecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) veya ana kaynağı hidrolik olan yardımcı kaynak enerji üretim tesisi kapsamında inşa edilen yüzer GES tesislerinde kiralama sözleşmesi, lisans süresi sonuna kadar geçerli olacak.

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca inşa edilen bu tesislerde, kiralama sözleşmesi en fazla 10 yıllığına imzalanacak, DSİ'nin onayıyla iki defayı geçmemek üzere, sözleşmede 10'ar yıllık süre uzatımları yapılabilecek. Tüzel kişi, kiralama sözleşmesinin bitimine en geç 6 ay kala kiralama sözleşmesinin yenilenmesini talep edebilecek.

Yüzer GES tesisinin, çevreye, su kalitesine ve ekosisteme olumsuz etkisinin ilgili kurum ve kuruluşlarca tespit edilmesi halinde, tüzel kişinin gerekli tüm tedbirleri alacak. Gerekli görülen hallerde DSİ tarafından oluşturulan komisyon ve tüzel kişi temsilcisinin katılımıyla, denetim ve muayene de gerçekleştirilebilecek.

