Ana sayfaHaberler Ekonomi

Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek

2026 Ocak ayında memur maaşlarının belirlenmesiyle birlikte, pek çok kalemdeki ödeme de aynı oranda artacak. Bu artıştan etkilenecek başlıklardan biri de bedelli askerlik ücreti. 2025 Temmuz-Aralık döneminde 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yeni zam oranına göre yeniden güncellenecek.

Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı için 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık 2025 enflasyon verisi bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı netleştiğinde değişecek ücretlerden biri de bedelli askerlik ödemeleri olacak.

Türkiye'de bedelli askerlik ücreti her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor.

Bedelli ücretleri de 2026 Ocak-Temmuz dönemi için memur maaş zam oranı kadar artırılacak.

ŞU ANDA UYGULANAN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretini 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak açıkladı. Türkiye'de bedelli askerlik ücreti her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre güncelleniyor.

GÖZLER ARALIK ENFLASYONUNDA

2025 yılının enflasyonda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde tamamlanması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin yüzde 1 civarında açıklanması durumunda, yıl sonu enflasyonu yüzde 31 seviyelerinde olacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,96 olması bekleniyor.

Memur maaşına yüzde 6,96 enflasyon farkına 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına şimdiden yüzde 18,73 kümülatif zam yapılması öngörülüyor.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAHMİNİ

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücretinin de yüzde 18,73 zamla birlikte memur aylık katsayısının 1.389392 olması durumunda 333 bin 453,96 liraya yükselmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN ZAM SENARYOLARI

Yüzde 18,73 zamla 333 bin 453,96 TL

Yüzde 19 zamla 334 bin 212,26 TL

Yüzde 20 zamla 337 bin 20,76 TL

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik ücreti, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişime göre yeniden belirleniyor.

Bu katsayı ise enflasyon oranı ve toplu sözleşme artışlarıyla şekilleniyor. Böylece, enflasyondaki artış doğrudan bedelli askerlik ücretine de yansıyor.

TEMMUZ-ARALIK 2005 İÇİN UYGULAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2025 tarihli ve

"Mali ve Sosyal Haklar"

konulu Genelgesi ile 01 Temmuz-31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştı.

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240 bin x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280 bin 850,64 TL olmuştu.

Ek Bedel Tutarı (Aylık): 3 bin 500 x 1,170211 x 1 =4 bin 95,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanıyordu.

SON SÖZ MSB'NİN

Memur maaş farkı ile hesaplanacak bedelli askerlik ücretinin resmileştirilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama beklenecek.

ÖDEME ŞEKLİ

Altı ay önce bedelli askerlik yapacak yükümlülerin bedelli ücretini peşin ödenmesi istenerek, taksit seçeneğinin söz konusu olmadığı hatırlatılmıştı.

