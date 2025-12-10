Etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı

İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı

İzmir'de marketten satın aldığı 1 koli maden suyunun etiket (raf) ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkın ödenmesi için tüketici hakem heyetine başvuran avukat Ege Görkem Ertürk, heyetin kararına rağmen para iadesi yapmayan market hakkında icra takibi başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 11:28, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 11:34
Yazdır
Etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı

Bornova ilçesinde yaşayan Ertürk, nisan ayında bir zincir market şubesinden 1 koli maden suyu almak istedi. Raf fiyatı 100 lira olan ürüne kasada 115 lira olduğunu öğrenen Ertürk, market görevlisine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u hatırlatarak, bu tür durumlarda raf fiyatının geçerli olacağını söyledi.

Ertürk, ürünü 100 liradan satın alma talebi reddedilince ödeme fişiyle ilçedeki tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet yaptığı inceleme sonucunda mevzuat gereği tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğuna hükmetti.

Heyet, kararında şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketici talebinin 6502 Sayılı Kanunun 54-2 maddesi 'etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' hükmü kapsamında olduğu anlaşıldığından, tüketici talebinin kabulü doğrultusunda karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

Ertürk, haziran ayındaki karara rağmen fiyat farkının ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için icra takibi başlattı.

"Hakkım olanı korumak amaçlı hakem heyeti yoluna gittim"

Ertürk, fiyat farkını öğrendiğinde kasiyerin kendisine etiketi değiştirmeyi unuttuğunu, personeli de mağdur etmemek adına ürünü satın aldığını söyledi.

Kanun hükmü gereğince haklı bulunduğunu kaydeden Ertürk, "Her il ve ilçede faaliyet gösteren bu zincir marketin kurumsal e-mail (elektronik posta) hesabına 2 kez mail yollayarak tüketici hakem heyeti kararıyla birlikte 15 liranın iadesini istedim. İkisinde de muhatap bulamadım, cevap alamadım. Bunun üzerine bu kararı icraya koydum. Şu an süreç icra takibi aşamasında" dedi.

Ertürk, amacının haksızlığa dikkati çekmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Benim 15 liraya bir ihtiyacım yok. 15 lira komik bir rakam olarak kalıyor. Fakat kimse hakkını aramıyor. Ben kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı ve oradaki çalışanların lakayıt, umursamaz, 'ben cebimden 15 lira vereyim, büyütmeyin' tarzındaki yaklaşımına sinirlendiğim için tüketici hakem heyeti yoluna gittim."

Benzer olayla karşılaşanlara çağrıda bulunan Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine e-Devlet üzerinden başvurmak tamamen ücretsiz ve çok kolay, her şey dijital. Herhangi bir adliyeye gitmelerine ya da yazılı bir form doldurmalarına gerek yok. Herkes hakkını arasın, kanun bilsin" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber