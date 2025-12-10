Etiket ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı

Bornova ilçesinde yaşayan Ertürk, nisan ayında bir zincir market şubesinden 1 koli maden suyu almak istedi. Raf fiyatı 100 lira olan ürüne kasada 115 lira olduğunu öğrenen Ertürk, market görevlisine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u hatırlatarak, bu tür durumlarda raf fiyatının geçerli olacağını söyledi.

Ertürk, ürünü 100 liradan satın alma talebi reddedilince ödeme fişiyle ilçedeki tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet yaptığı inceleme sonucunda mevzuat gereği tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğuna hükmetti.

Heyet, kararında şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketici talebinin 6502 Sayılı Kanunun 54-2 maddesi 'etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' hükmü kapsamında olduğu anlaşıldığından, tüketici talebinin kabulü doğrultusunda karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

Ertürk, haziran ayındaki karara rağmen fiyat farkının ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için icra takibi başlattı.

"Hakkım olanı korumak amaçlı hakem heyeti yoluna gittim"

Ertürk, fiyat farkını öğrendiğinde kasiyerin kendisine etiketi değiştirmeyi unuttuğunu, personeli de mağdur etmemek adına ürünü satın aldığını söyledi.

Kanun hükmü gereğince haklı bulunduğunu kaydeden Ertürk, "Her il ve ilçede faaliyet gösteren bu zincir marketin kurumsal e-mail (elektronik posta) hesabına 2 kez mail yollayarak tüketici hakem heyeti kararıyla birlikte 15 liranın iadesini istedim. İkisinde de muhatap bulamadım, cevap alamadım. Bunun üzerine bu kararı icraya koydum. Şu an süreç icra takibi aşamasında" dedi.

Ertürk, amacının haksızlığa dikkati çekmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Benim 15 liraya bir ihtiyacım yok. 15 lira komik bir rakam olarak kalıyor. Fakat kimse hakkını aramıyor. Ben kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı ve oradaki çalışanların lakayıt, umursamaz, 'ben cebimden 15 lira vereyim, büyütmeyin' tarzındaki yaklaşımına sinirlendiğim için tüketici hakem heyeti yoluna gittim."

Benzer olayla karşılaşanlara çağrıda bulunan Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine e-Devlet üzerinden başvurmak tamamen ücretsiz ve çok kolay, her şey dijital. Herhangi bir adliyeye gitmelerine ya da yazılı bir form doldurmalarına gerek yok. Herkes hakkını arasın, kanun bilsin" ifadelerini kullandı.