Emine Erdoğan: Kadın gazeteciler irfan ve cesaret timsalleridir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 11:53, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 12:10
Emine Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nda dün düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir. Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, programdan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.