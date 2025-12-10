Adalet Bakanlığı 2026'da 15 Bin Personel Alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığa alınacak 20 bin personelin ilk 5 bininin göreve başladığını, kalan 15 bin personelin 2026 yılı içinde kademeli olarak alınacağını duyurdu. Tunç, tüm personel alımlarında 2024 KPSS puanının kullanılacağını da teyit etti.

Yeni alım ilanının Ocak 2026'da yayımlanması bekleniyor.



