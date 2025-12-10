Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar

Gümüşhacıköy sanayi sitesinde motor mekanik ustalarının yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki iki genç, aynı zamanda eğitim gördükleri Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) bulunduğu Gümüşhacıköy Öğretmenevi binasında resepsiyonun yanındaki dolaptan su aldı.

Görevliyi göremeyen Efecan Şekerci ve Dağhan Bulut, aldıkları bir şişe suyu kameraya gösterip 10 TL bıraktılar.

"Türk genciyle gurur duyduk"

Parayı kimin bıraktığını bulmak için görüntüleri izleyen Gümüşhacıköy Öğretmenevi yetkilileri karşılaştıkları o anları, 'Türk genciyle gurur duyduk. MESEM öğrencilerimiz resepsiyon kısa süreliğine boşken su alıp ücretini bırakması, gösterdikleri bu örnek davranış bizi gerçekten mutlu etti' notuyla sosyal medyada paylaştı.

"Hakka girmek istemeyiz, ailemizden böyle gördük"

Sanayi sitesinde çıraklık yapıp aynı zamanda da eğitimlerini sürdürdüklerini anlatan Efecan Şekerci, 'Çok susamıştık. Görevlinin olmadığını fark edince parayı güvenlik kamerasına gösterip bıraktık. Biz hakka girmek istemeyiz. Helal nedir biliriz. Ailemizden böyle gördük. İnşallah gelecek nesiller de böyle olur' diye konuştu.

Görüntüleri gururla izlediklerini anlatan Gümüşhacıköy Öğretmenevi Müdürü Ali Haydar Kılıç da, öğrencilere jest olarak yemek ikramında bulunacaklarını söyledi.