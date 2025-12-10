Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar

İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor ustası çırağı iki öğrenci, okullarının bulunduğu binada resepsiyondaki görevliyi göremeyince aldıkları bir şişe suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar. Gümüşhacıköy Öğretmenevi o görüntüleri, 'Türk genciyle gurur duyduk' notuyla paylaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 12:07, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 12:55
Yazdır
Su aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar

Gümüşhacıköy sanayi sitesinde motor mekanik ustalarının yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki iki genç, aynı zamanda eğitim gördükleri Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) bulunduğu Gümüşhacıköy Öğretmenevi binasında resepsiyonun yanındaki dolaptan su aldı.

Görevliyi göremeyen Efecan Şekerci ve Dağhan Bulut, aldıkları bir şişe suyu kameraya gösterip 10 TL bıraktılar.

"Türk genciyle gurur duyduk"

Parayı kimin bıraktığını bulmak için görüntüleri izleyen Gümüşhacıköy Öğretmenevi yetkilileri karşılaştıkları o anları, 'Türk genciyle gurur duyduk. MESEM öğrencilerimiz resepsiyon kısa süreliğine boşken su alıp ücretini bırakması, gösterdikleri bu örnek davranış bizi gerçekten mutlu etti' notuyla sosyal medyada paylaştı.

"Hakka girmek istemeyiz, ailemizden böyle gördük"

Sanayi sitesinde çıraklık yapıp aynı zamanda da eğitimlerini sürdürdüklerini anlatan Efecan Şekerci, 'Çok susamıştık. Görevlinin olmadığını fark edince parayı güvenlik kamerasına gösterip bıraktık. Biz hakka girmek istemeyiz. Helal nedir biliriz. Ailemizden böyle gördük. İnşallah gelecek nesiller de böyle olur' diye konuştu.

Görüntüleri gururla izlediklerini anlatan Gümüşhacıköy Öğretmenevi Müdürü Ali Haydar Kılıç da, öğrencilere jest olarak yemek ikramında bulunacaklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber