Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Burs Şartları Tartışma Yarattı

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerden istenen taahhütname, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Vakıf, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek amacıyla 15-30 Eylül tarihleri arasında başvuru süreci başlattı. Ancak burs başvurusu yapan öğrencilere gönderilen taahhütnamede, ideolojik bağlılık içeren şartların yer alması tepkilere neden oldu. Söz konusu taahhütname, geçmişte 28 Şubat Bildirisi ile benzerlik gösterdiği gerekçesiyle eleştirildi ve gelen tepkiler üzerine vakfın internet sitesinden kaldırıldı.

Taahhütnamede Yer Alan Şartlar

Öğrencilerin, eğitim kurumunda veya dışında herhangi bir şekilde irticai faaliyetlere sempatizan olarak dahi destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmaları istendi.

dair taahhütte bulunmaları istendi. Laiklik ilkesine bağlılık ve Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlılık şartı getirildi.

ve şartı getirildi. Aşırı milliyetçi, aşırı dinci, aşırı sağ, aşırı sol ve bölücü görüşlere ilgi duyulmaması ve bu gruplara sempatizan olunmaması talep edildi.

Burs başvuru formunda verilen bilgilerin doğru olması, aksi takdirde bursun kesilmesi ve verilen bursların faiziyle geri ödenmesi şartı yer aldı.

Bursun Verilme Koşulları

Taahhütnamedeki şartları kabul etmeyen ve imzalamayan öğrencilere burs verilmeyeceği belirtildi. Bu uygulama, bazı çevreler tarafından geçmişteki baskıcı uygulamalara benzetilerek eleştirildi. Vakıf ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.