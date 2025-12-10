Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Burs Şartları Tartışma Yarattı

İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Burs Şartları Tartışma Yarattı

Selçuk Ecza Deposu'nun kurduğu vakfın burs başvurularında ideolojik şartlar içeren taahhütname talebi, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 12:49, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 13:05
Yazdır
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın Burs Şartları Tartışma Yarattı

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerden istenen taahhütname, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Vakıf, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek amacıyla 15-30 Eylül tarihleri arasında başvuru süreci başlattı. Ancak burs başvurusu yapan öğrencilere gönderilen taahhütnamede, ideolojik bağlılık içeren şartların yer alması tepkilere neden oldu. Söz konusu taahhütname, geçmişte 28 Şubat Bildirisi ile benzerlik gösterdiği gerekçesiyle eleştirildi ve gelen tepkiler üzerine vakfın internet sitesinden kaldırıldı.

Taahhütnamede Yer Alan Şartlar

  • Öğrencilerin, eğitim kurumunda veya dışında herhangi bir şekilde irticai faaliyetlere sempatizan olarak dahi destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmaları istendi.
  • Laiklik ilkesine bağlılık ve Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlılık şartı getirildi.
  • Aşırı milliyetçi, aşırı dinci, aşırı sağ, aşırı sol ve bölücü görüşlere ilgi duyulmaması ve bu gruplara sempatizan olunmaması talep edildi.
  • Burs başvuru formunda verilen bilgilerin doğru olması, aksi takdirde bursun kesilmesi ve verilen bursların faiziyle geri ödenmesi şartı yer aldı.

Bursun Verilme Koşulları

Taahhütnamedeki şartları kabul etmeyen ve imzalamayan öğrencilere burs verilmeyeceği belirtildi. Bu uygulama, bazı çevreler tarafından geçmişteki baskıcı uygulamalara benzetilerek eleştirildi. Vakıf ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber