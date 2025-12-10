İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Bakan Yumaklı'dan kırmızı et ithalatı iddialarına net yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan 'bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil" açıklamasında bulundu.

10 Aralık 2025
Bakan Yumaklı'dan kırmızı et ithalatı iddialarına net yanıt

TBMM'deki partisinin grup toplantısında söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki et fiyatlarını eleştirerek Avrupa ile kıyaslama yaptı. Özel, "Kırmızı et 7 dolarsa bizde 41 dolara yemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Daha önceki konuşmalarında da fiyat artışlarına dikkat çeken Özel, "Etin kilosu 43 liraydı; şimdi 900 liraya çıktı. Vatandaşlarımızı bu yoksulluktan nasıl çıkaracağımızı yakında açıklayacağız" demişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT Haber'de bu konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kırmızı et iddialarına ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, Özel'in et fiyatlarını yurt dışındaki fiyatlar ile kıyaslamasına da tepki gösterdi.

"Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var"

Et fiyatlarına ilişkin manipülasyon yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, Özgür Özel'i işaret ederek şöyle tepki gösterdi:

Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer.

"CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor" diye belirten Bakan Yumaklı "Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim" sözleri ile tepki gösterdi.

Yeni sistem

Bakan Yumaklı, 2024 yılı itibariyle yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu'nun yaptığını söyledi.

Türkiye kırmızı ette kendine yeter durumda

Kırmızı ette vurgun ve tekelleşmeye son verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan 'bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil. İthalat olarak konuşulan miktar, et tüketimimizin sadece yüzde 7-10 arası" dedi.

