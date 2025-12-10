Ahmet Çakar hakkında MASAK raporu: Milyonlarca liralık şüpheli para akışı

İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ahmet Çakar hakkında MASAK raporu: Milyonlarca liralık şüpheli para akışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'a ait hesap hareketlerine ilişkin ayrıntılar dosyaya girdi. MASAK raporunda, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'a dair şüpheli hesap hareketleri öne çıktı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 13:07, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 13:16
Yazdır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin MASAK raporunda, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'a dair şüpheli hesap hareketleri öne çıktı. Gözaltına alınan Çakar'ın sağlık sorunları nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı; tedavisi tamamlandığında adliyeye sevk edilecek.

2017 yılından bu yana toplam 60 milyon 972 bin 890 TL para girişi

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre MASAK raporunda Ahmet Çakar'ın hesabına 2017 yılından bu yana toplam 60 milyon 972 bin 890 TL para girişi olduğu, aynı dönemde ise 58 milyon 269 bin 147 TL tutarında para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Bu işlem hacminin, Çakar'ın kendi hesapları arasındaki transferler hariç tutularak hesaplandığı belirtildi.

Bahis şirketi Misli'ye 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL gönderdi

Raporda ayrıca Çakar'ın, bahis oynadığı belirtilen 17 gerçek ve tüzel kişiyle para ilişkisi bulunduğu kaydedildi.Yine aynı rapora göre Çakar, 2017-2025 yılları arasında yasal bahis şirketi Misli'ye 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL gönderdi. Aynı şirketten hesabına aktarılan tutarın ise 3 milyon 354 bin 576 TL olduğu yer aldı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Çakar'ın, 2004 yılında İngiltere merkezli "William Hill Online" ve "Eurobet" isimli bahis sitelerine kredi kartı üzerinden para transferleri yaptığı iddia edildi.

Ayrıca kupon bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştığına dair tespitlerin de dosyada yer aldığı bildirildi. Bilyoner verilerine göre ise Çakar'ın 2017-2019 yılları arasında yaklaşık 932 farklı ID numarasına ait kupon kaydı bulunduğu ifade edildi.

Arzu Çakar'ın hesabına 60 milyon TL giriş

MASAK raporunda Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar'a ait hesap hareketlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Arzu Çakar'ın hesaplarında 4.759 işlemde toplam 60 milyon 376 bin 426 TL giriş, 1.437 işlemde ise 47 milyon 130 bin 667 TL çıkış olduğu tespit edildi. Bahis bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişiyle para trafiği bulunduğu da raporda yer alan bilgiler arasında gösterildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm bulguların, savcılığın yürüttüğü inceleme doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, yargı süreci tamamlanana kadar şüpheliler hakkında kesin hüküm verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber