Havacılıkta büyük adım: Türkiye-Macaristan arasında 16 anlaşma

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke arasında diplomatik, ekonomik ve kültürel alanları kapsayan 16 iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orban'ı kabulünün ardından imzalanan anlaşmalar, Türkiye-Macaristan ilişkilerinde yeni dönemin kapısını araladı.

Ulaştırma ve taşımacılık sektörü de bu iş birliğinin önemli ayaklarından oldu. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşması" bu kapsamda öne çıktı.

Söz konusu anlaşmayı, Türkiye adına Bakan Uraloğlu, Macaristan adına da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto imzaladı.

"İlişkileri ileri seviyeye taşıyacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Macaristan arasında uzun süredir devam eden hava ulaştırması müzakerelerinin sonuçlandığını belirterek, yeni anlaşmanın iki ülke arasındaki havacılık ilişkilerini ileri bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

Yeni anlaşmanın, onay sürecinin tamamlanmasıyla iki ülke arasında 28 Haziran 1966'da imzalanan mevcut hava ulaştırması anlaşmasının yerini alacağını dile getiren Uraloğlu, "Bu anlaşma, Türkiye'nin uzun bir aradan sonra bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeyle imzaladığı ilk hava ulaştırması anlaşması olması bakımından da önemlidir. Yaklaşık 2,5 yıl süren titiz müzakerelerin ardından ortaya çıkan anlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay süreci tamamlanacak. Ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla, halihazırda haftalık 35 frekans olan yolcu seferi hakkı, ilk aşamada 98 frekansa çıkacak, kargo seferi hakkı da haftalık 7 frekanstan 14 frekansa yükselecek. Ayrıca bu kapasitenin ilerleyen yıllarda kademeli olarak daha da artırılmasının önü açıldı" ifadesini kullandı.

Anlaşma, Ankara-Budapeşte hattında önemli avantajlar sağlayacak

Uraloğlu, anlaşmanın, frekans kısıtlarının ve uçuş noktalarına yönelik sınırlamalarının kaldırılması, Türk hava yolu işletmelerinin Macaristan'a yönelik sefer sayılarını artırması ve Ankara-Budapeşte hattında Türk taşıyıcılarının da operasyon başlatabilmesi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Anlaşmayla, yalnızca Macar taşıyıcıların değil, diğer AB üyesi ülkelerin taşıyıcılarının da belirli şartları sağlamaları halinde Türkiye'ye sefer düzenleyebilmesine imkan veren hukuki altyapının oluşturulduğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki yolcu ve kargo taşımacılığı kapasitesinin artması, hem ticaret hacmini büyütecek hem de karşılıklı turizm potansiyelinin gelişmesini destekleyecek. Türkiye ile Macaristan arasındaki erişilebilirliğin artması, kültürel ve ekonomik etkileşimi daha da hızlandıracak."



