Serdar Adalı PFDK'ya sevk edildi﻿!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdar Adalı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Galatasaray'dan Abdullah Kavukçu da kurula gönderilen isimler arasında.

10 Aralık 2025 13:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Kocaelispor çeşitli sebeplerle kurula gönderildi. Kurul, ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ı ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Arca Çorum FK de farklı sebeplerle kurulda. Ayrıca Manisa FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören İmaj Altyapı Vanspor formasını giyen Lucas Africo, kural dışı hareketinden dolayı kurula gönderildi.

SERDAR ADALI VE HACIOSMANOĞLU GÖRÜŞME YAPMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede yaşanan hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştükten sonra açıklamalar yapmıştı. Hakemlerin kötü yönetimine dikkat çeken Adalı, aleyhlerinde büyük hatalar yapıldığını belirterek TFF'den ikinci devreden itibaren "Yabancı VAR" talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

Başkan Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim. Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi" açıklamalarını yapmıştı.


