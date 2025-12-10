2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Güllü'nün ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 14:15, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 14:48
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan bir kişinin daha gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bilirkişilerin Tut'un düştüğü yerdeki incelemelerini göz önünde bulunduran Başsavcılık, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındayken valizleriyle yakalandıkları belirtilen Gülter ve Ulu'nun, canlandırma sırasında verdikleri ifadeler ile 3 farklı zamanda verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendirdi.

Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu kişilerle ilgili fiziki ve teknik takip başlatıldı.

Gülter ve Ulu'nun kuvvetli somut delillerin dosyaya girmesiyle "kasten öldürme" suçundan gözaltına alındığı soruşturma kapsamında gizlilik kararı da verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, titiz çalışma yürüttüklerini belirterek, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri." ifadelerini kullandı.

Olay

Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova getirilmişti.

