2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi

Fatih'te bulunan Şehit Vedat Kara İlkokulu'nun kazan dairesindeki buhar çıkışı yangın sanılınca okulda panik yaşandı. Okul tahliye edilirken, olay yerine gelen ekipler kazandan buhar çıkışının normal olduğunu tespit edince herkes rahat bir nefes aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 14:51, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 14:52
Saat 13.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde bulunan Şehit Vedat Kara İlkokulu'nda kazan dairesinde buhar çıkışı olduğu görüldü. Kazandan buhar çıkışının olması üzerine olayın yangın olduğu sanıldı. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, ihbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler kazanı kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası kazanın normal olarak çalıştığı anlaşılırken, okul ve çevresindeki panik de sona erdi.

"BUHAR KAZANI EMNİYET VALFİNİ AÇMIŞ"

Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Çevre Mühendisi Musa Otluoğlu, olayla ilgili "Arkadaşlar yangınlık bir durum yok. Yangın pozisyonu yok, sadece buhar kazanı emniyet valfini açmış. Buharını boşaltmış. Bu da zaten muhtemel bir durum. Kazan daireli sistemlerde emniyet valfi var. Yüksek basıncı engellemek için üzerlerinde emniyet ventili olur. Emniyet ventili basınç arttığı zaman açılır ve buhar boşaltır" dedi.

