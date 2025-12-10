Duran: Türkiye, küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam ediyor

2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Duran: Türkiye, küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye, bu anlayışla insan onurunu her şeyin üzerinde tutan bir ülke olarak, hem kendi içinde hem de küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 14:45, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 14:46
Yazdır
Duran: Türkiye, küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, insanlık vicdanının sesine kulak verme günüdür. Bu gün, her insanın doğuştan sahip olduğu hakların hiçbir ayrım gözetilmeksizin korunması gerektiğini hatırlatır. Adalet, merhamet ve vicdan; sadece toplumların değil, insanlığın da en büyük dayanaklarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "Bizim medeniyetimizde insan hakları, bizatihi insanın varlığında mündemiçtir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili, kültürü ne olursa olsun herkesi 'kardeş' olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir.""

"Türkiye, Gazze'deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergiledi"

Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada adaletin, merhametin ve insan onurunun yeniden hakim olmasını dileyen Duran şöyle konuştu:

"Türkiye, bu anlayışla insan onurunu her şeyin üzerinde tutan bir ülke olarak, hem kendi içinde hem de küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam etmektedir. Bugün insanlık, Gazze'de yaşanan büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Aylarca süren bombardımanlarda binlerce masum sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesi, insanlık onuruna vurulmuş kara bir leke olarak hafızalara kazınmıştır. Uluslararası toplumun bu açık hak ihlalleri karşısındaki sessizliği ise insan hakları söylemlerinin samimiyetini derinden sorgulatmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanını temsil etmiştir. Çünkü biz, insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada adaletin, merhametin ve insan onurunun yeniden hakim olmasına vesile olmasını diliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber