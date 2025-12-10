Veli tartıştığı İngilizce öğretmenini yüzünden yaraladı

2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Veli tartıştığı İngilizce öğretmenini yüzünden yaraladı

Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni, iddiaya göre müdür odasında görüştüğü bir öğrenci velisinin fiziki müdahalesi sonucu yüzünden yaralandı. Olay sonrası öğretmen darp raporu alırken, eğitim sendikaları saldırıyı sert bir dille kınadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 15:35, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 15:59
Yazdır
Veli tartıştığı İngilizce öğretmenini yüzünden yaraladı

Olay, Yayla Mahallesi'ndeki Yayla Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Derya Yönder, ders esnasında bir öğrencisini uyardı. Durumu öğrenen öğrenci velisi Y.S., okula gelerek öğretmenle görüşmek istedi. Okul idaresi, görüşmenin okul müdürünün odasında yapılmasına karar verdi. Ancak idarecilerin gözetiminde gerçekleşen görüşme tartışmanın büyümesi üzerine veli Y.S.'nin, öğretmen Derya Yönder'e fiziki müdahalede bulunduğu ve tırnak darbesiyle yüzünü çizdiği öne sürüldü. Odadaki diğer öğretmen ve idarecilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Darp raporu aldı, şikayetçi olmadı

Yüzünden yaralanan öğretmen Derya Yönder, olayın ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderek darp raporu aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yönder ile veli Y.S.'nin, karakol aşamasında uzlaşma yoluna giderek birbirlerinden şikayetçi olmadıkları iddia edildi.

Sendikalardan yaşananlara tepki

Öte yandan eğitim sendikaları da yaşanan olaya tepki gösteren açıklamalarda bulundu. Okul önünde toplanan Eğitim-İş Zonguldak Şubesi üyeleri de duruma tepki gösterdi. Saldırının şahsi bir mesele değil, eğitim sistemine yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayan Şube Başkanı Kamuran Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Yayla Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeni Derya Yönder'in, bir veli tarafından yüzünden yaralanacak şekilde saldırıya uğraması, kabul edilemez, affedilemez ve asla sıradanlaştırılamaz bir şiddet olayıdır. Bu saldırı yalnızca bir öğretmene değil, öğretmenlik mesleğine, eğitime ve toplumun geleceğine yönelmiştir. Meslektaşımız Derya Yönder'in yanında olduğumuzu ve bu vahim saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber