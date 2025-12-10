Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Depremde işçiye verilen konteyner için icra takibi

Ankara'da enerji firması, sondaj operatörü Soner Öztürk'e, Kahramanmaraş'ta evleri yıkılan anne ve babası için verdiği 2 konteyneri, işten ayrılıp, alacak davası açınca geri istedi. Öztürk, bunu kabul etmeyince de hakkında icra takibi başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 16:12, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 16:14
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, Soner Öztürk'ün anne ve babasının yaşadığı Kahramanmaraş'taki ev yıkıldı. Ankara'da enerji firmasında sondaj operatörü olarak çalışan Soner Öztürk, firma tarafından anne ve babasının barınması için 2 konteyner verildi. Öztürk, 2018'den itibaren çalıştığı iş yerinden 2024 yılında ayrılırken, alacakları için dava açtı. Firma da depremde verdiği konteynerleri geri istedi. Öztürk, bunu kabul etmeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Gebze İcra Dairesi tarafından Öztürk'e gönderilen ödeme emrinde, iade edilmeyen konteynerler için 120 bin TL'lik bedelin işletilecek faiziyle birlikte ödenmesi istendi.

'KONTEYNERLERİ İADE EDECEKSİN DEDİLER'

Öztürk, konteynerlerin firma tarafından o dönem kendisine bağış yoluyla teslim edildiğini ileri sürerek, "6 Şubat depreminde anne ve babamın kaldıkları ev yıkıldı. O dönemde çalışmakta olduğum firma izin kullanmama müsaade etmedi. Daha sonrasında telafi olması için 2 adet konteyner bağışladılar. Sonra mobbing yüzünden iş yerinden ayrılmak zorunda kaldım. Bana 'tazminatlarından vazgeçeceksin ya da 2 adet konteyneri iade edeceksin' dediler. Benim annem ve babam hala konteynerde yaşamaktalar. Yani bu soğukta anne ve babamı sokağa atacak halim yok. Mecburen veremedik. Şirkette konteynerin parası için icra takibi başlattı" dedi.

'SOKAĞA MI ATSIN İNSANLARI'

Soner Öztürk'ün avukatı Furkan Altan da icranın kesinleştiğini belirterek, "Asrın felaketi denilen 6 Şubat depreminde müvekkilimizin ailesinin evi yıkılıyor. Müvekkilim o dönem çalıştığı iş yerinden izin istiyor. İzin kullanılmasına izin vermiyorlar. Ancak daha sonra telafi olması açısından 2 tane konteyner bağışlanıyor. Müvekkilimizin ailesi, anne ve babası halen o konteynerde yaşıyorlar. Aradan seneler geçiyor. Müvekkilimin yaptığı iş, abartmak gibi olmasın ama dünyanın en zor işi diyebilirim; yatay sondaj operatörlüğü yapıyor ve gerçekten dünyanın en zor işidir. Ve 3 kişi yapması gereken işi tek başına yapıyor. Defalarca kuruma çalıştığı yere dilekçiler veriyor. Ve en sonunda işten ayrılmak istiyor. Müvekkilim bunu belirttikten sonra şirket, 'madem öyle bütün tazminat haklarından, bütün alacaklarından vazgeçeceksin ve konteynerimizi iade edeceksin' diyor. Müvekkilim bunu kabul etmiyor. Anne babası hala orada yaşıyor. Nasıl kabul etsin? Sokağa mı atsın bu soğukta insanları?" dedi.

'MENFİ TESPİT DAVASI AÇACAĞIZ'

Altan, bunun üzerine kuruma işçilik alacaklarını ödemediği için alacak davası açtıklarını söyleyerek, "Şirket ise konteyner bedelinin geri ödenmesi amacıyla icra takibi başlatıyor. Söz konusu depremde hepimizin ciğeri yandı. Bütün ülkemizin içinde olduğu, yardım etmek için koşturduğu bir dönemde bu insanlar da konteyner bağışlıyor. Müvekkilimin ailesi 'Allah razı olsun' diyor. Ve en ufak bir şeyde 'Ver paramı çık konteynerden' deniyor. Şu an müvekkilimiz mağdur durumdadır. Hukuki olarak da her türlü çalışmayı yapmaktayız. İcra kesinleşmiş ve müvekkilimizin şu an bütün mallarına haciz konmuş durumda. Verdikleri konteyneri faiziyle istiyorlar. İşçilik alacaklarından kaynaklı bir davamız var karşı tarafta. Bu haksız icra takibine karşı da menfi tespit davası açacağız. İkisini birleştirip müvekkili borçtan kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

