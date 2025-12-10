Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve futbol müsabakalarında 'bahis oynama' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarını kapsayan soruşturmada aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak ve futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı'nın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un WhatsApp mesajlaşmaları Sulh Ceza Hakimliği kararında yer aldı. Tekoğul'un bir şahsa "gir gir ayarlicaz biz maçı" ve "illaki gol yerim ben" şeklinde cevaplar verdiği, bu mesajlarla maç sonucunu etkileme iddiasının altının çizildiği görüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 16:26, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 16:30
Yazdır
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

20 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Diğer şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Mesajlar dikkat çekti

Öte yandan şüpheli Yunus Emre Tekoğul yönünden Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme ortaya çıktı. Tekoğul'un Misli isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında futbol oynadığı belirtildi. Şüpheli Tekoğul'un 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük - Sakaryaspor müsabakasına maç sonucu rakip kazanır şeklinde oynadığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; Holigan bet isimli yasadışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj ve bahis sitesine ait kupon, Nesine yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesajların tespitine de yer verildi.

Whatsapp uygulamasında ise Selim Y. isimli şahsın 'kazanır mısınız, Manisa kötü, Bandırma s, dediği, Yunus Emre Tekoğul'un ise "gir gir ayarlicaz biz maçı, kanka Umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile, illaki gol yerim ben" şeklinde cevap verdiği görüldü. Ardından Selim Y.'nin "eyvallah yunusum, iyi kazandırdınız" dediği Tekoğul'un ise "ne kadar kazandın" şeklinde mesajlaşma içeriklerinin tespitine de Sulh Ceza Hakimliği kararında yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber