Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

20 şüpheli tutuklandı



Soruşturma kapsamında şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



Diğer şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Mesajlar dikkat çekti



Öte yandan şüpheli Yunus Emre Tekoğul yönünden Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme ortaya çıktı. Tekoğul'un Misli isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında futbol oynadığı belirtildi. Şüpheli Tekoğul'un 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük - Sakaryaspor müsabakasına maç sonucu rakip kazanır şeklinde oynadığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; Holigan bet isimli yasadışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj ve bahis sitesine ait kupon, Nesine yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesajların tespitine de yer verildi.



Whatsapp uygulamasında ise Selim Y. isimli şahsın 'kazanır mısınız, Manisa kötü, Bandırma s, dediği, Yunus Emre Tekoğul'un ise "gir gir ayarlicaz biz maçı, kanka Umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile, illaki gol yerim ben" şeklinde cevap verdiği görüldü. Ardından Selim Y.'nin "eyvallah yunusum, iyi kazandırdınız" dediği Tekoğul'un ise "ne kadar kazandın" şeklinde mesajlaşma içeriklerinin tespitine de Sulh Ceza Hakimliği kararında yer verildi.