Elazığ'da aile hekimliğine taşlı saldırı yapıldı

Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elazığ'da aile hekimliğine taşlı saldırı yapıldı

Elazığ'da bir aile hekimliğine taşla saldırıda bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 16:41, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 16:57
Yazdır
Elazığ'da aile hekimliğine taşlı saldırı yapıldı

Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaldırım taşıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda doktor odasının pencere camı kırıldı. Sabah mesaiye gelen aile hekimliği çalışanları durumu fark ederek polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Gönül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu hizmeti sunulan aile sağlığı merkezine yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Saldırıda aile hekimliğinin camının kıldırıldığını ve üzerinde tehdit içerikli bir mesaj bulunduğunu anlatan Gönül, "Güzide şehrimiz, Elazığ'ımızda hiç alışık olmadığımız bu görüntüden dolayı hepimiz üzüldük ve utandık. Saldırıda kamu malına da zarar verildi." dedi.

Gönül, suçlu ya da suçluların bir an önce yakalanmasını istediklerini kaydetti.

Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Cengiz Gedik ise saldırıda taşın üzerine yapıştırılan tehdit içerikli mesajın kendisine yönelik olduğunu belirterek, "23 yıllık aile hekimiyim. İçeriye bir not bıraktılar kaldırım taşıyla. Çalışırken saldırı olsaydı taş muhtemelen kafama isabet edecekti." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber